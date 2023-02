Ci scusiamo per l'errata forografia pubblicata

Egregio Direttore,

visto l'articolo pubblicato oggi sulla Testata AostaCronaca.it da Lei diretta, di cui in Inoltra qui sotto, mi corre il dovere di segnalarLe che la fotografia a corredo dell'articolo GdR, in realtà è una fotografia che mostra una esecuzione di civili jugoslavi da parte dell'Esercito italiano. La didascalia : « 31 luglio 1942 - Loska Dolina ( Krizna Gora ) Truppe italiane fucilano cinque ostaggi del paese di Dane».

Esistono negli Archivi vari, molteplici fotografie di rastrellamenti e di eccidi, lungo l'arco 1941-1943 e susseguenti, della guerra di aggressione scatenata del regime nazista e dal regime fascista al Regno di Jugoslavia.



Per una disamina a carattere storiografico di lungo periodo sull'Alto Adriatico, dal Settecento di Maria Teresa d'Austria al secondo dopoguerra fino al 1954 alla data di restituzione, da parte degli Alleati, del Territorio Libero di Trieste TLT parte A alla sovranità dello stato italiano, si veda il Vademecum elettronico ( Vademecum per il Giorno del Ricordo, in www.irsrecfvg.eu, seconda edizione gennaio 2020 ) in questione del prof. Roaul Pupo et alii, che proprio ieri 8 febbraio è stato per una conferenza in Biblioteca regionale ad Aosta, accademico, già professore di Storia contemporanea e di Storia della Venezia Giulia presso l'Università degli Studi di Trieste e storico reputato.

Sempre sotto la cura del prof. Raoul Pupo et alii, vi è in edizione elettronica virtuale la Mostra riassuntiva sulla guerra del regime mussoliniano in Jugoslavia ( aprile 1941 - 8 settembre 1943 ), dal titolo A ferro e a fuoco L'occupazione italiana della Jugoslavia 1941-1943, con un grande lavoro di raccolta materiali in diversi archivi e premesse storiografiche, mostra interattiva del 2021. La mostra è patrocinata dalla Camera dei Deputati, con il contributo della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e edita da Istituto regionale per la storia della Resistenza e età contemporanea del Friuli Venezia Giulia di Trieste. Vedasi www.irsrecfvg.eu e anche www.<wbr></wbr>occupazioneitalianajugoslavia4<wbr></wbr>1-43.it

Distintamente,

Marisa Alliod

Grazie per la precisazione e mi scuso per la confusione con Lei e con i lettori. Soprattutto la ringrazio per le preziose segnalazioni che rappresentano anche un interessante contributo per nostri lettori. Grazie ancora. pi.mi.