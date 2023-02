Inaugurati i nuovi uffici strumentali dell'APS

Taglio del nastro per i nuovi sportelli "Sosta e mobilità" e "Tributi - Pubblicità e affissioni" dell'Azienda pubblici servizi, società in house del Comune di Aosta, che dallo scorso agosto si sono spostati dai portici del municipio, in piazza Chanoux, in corso Lancieri, vicino alla sede centrale dell'azienda.

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta questa mattina, alle 12: "Oggi per noi è una piccola giornata di festa", spiega Mattia Fratini, presidente dell'Aps, sottolineando l'importante collaborazione con l'amministrazione comunale. "Questa intesa sta dando dei frutti- dice- il Comune ha approvato in qualità di socio il nostro piano industriale, accettando la scommessa che abbiamo lanciato. È un piano un po' rivoluzionario perché si incarna anche su elementi culturali della città prevedendo nuovi servizi nelle farmacia, al cimitero, cercando di utilizzare un po' di più la dematerializzazione ed essere un po' più fruibili sui social tramite ad esempio le prenotazioni online. C'è molto da fare, molte cose da migliorare, ma è una sfida entusiasmante".

Nel 2021 sono stati registrati 11.246 accessi agli uffici dell'azienda, nel 2022 questi sono saliti a 12.615: un terzo degli abitanti della città ha quindi usufruito dei servizi offerti dall'Aps. Per quanto riguarda le affissioni, si contano 35.000 fogli affissi nel 2021 e 36.000 nel 2022. Il sindaco di Aosta Gianni Nuti ha parlato di "azienda sana" con "un piano di sviluppo che prevede specializzazione e attenzione crescente alla persona".

L'Aps "offre dei servizi alla cittadinanza in modo del tutto armonioso con quanto l'amministrazione comunale pianifica e condivide nelle linee attuative e non solo progettuali", spiega. Anche la nuova collocazione dei sue sportelli è "facilmente raggiungibile anche se non è centrale e i parcheggi intorno non mancano", conclude Nuti.