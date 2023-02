Nel 2022 qualità dell'aria buona in Valle d’Aosta, attenzione all'ozono

Il monitoraggio della qualità dell’aria nel 2022 è stato condotto secondo le indicazioni previste dal Programma di Valutazione di qualità dell’aria approvato con PD n. 2384 del 26/06/2014.

La rete di monitoraggio prevista dal Programma di Valutazione è composta da 7 stazioni opportunamente dislocate nel territorio regionale e così suddivise:

• 2 stazioni di fondo urbano nella città di Aosta, in Piazza Plouves e Via Liconi

• 1 stazione industriale nella città di Aosta, in Via Primo Maggio

• 2 stazioni di traffico suburbano, a Courmayeur (Entrèves) e a Etroubles, sulle strade che portano

rispettivamente ai trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo

• 2 stazioni di fondo rurale, a Donnas e a La Thuile.

La qualità dell’aria nel 2022 in Valle d’Aosta è stata complessivamente buona, questo è il dato che emerge dal rapporto sintetico che si concentra su quattro inquinanti.

In particolare:

• Particolato PM10 e PM2.5: i valori limite previsti dalla normativa sono rispettati in tutte le stazioni e i valori misurati sono in linea con quelli degli anni precedenti

• Ozono: sono stati rilevati dei superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute umana nella stazione di Donnas e superamenti del valore obiettivo per la protezione della vegetazione nelle stazioni di Donnas e di La Thuile

• Biossido di azoto: i valori limite sono rispettati in tutte le stazioni e i valori misurati sono in linea con quelli degli anni precedenti

• Benzene: il valore limite è rispettato; l’unica stazione di misura è Aosta Piazza Plouves

Questi quattro inquinanti vengono misurati mediante gli strumenti automatici della rete di monitoraggio, che consentono di rilevare le concentrazioni in continuo e forniscono i valori in tempo reale.

I dati sono stati validati dai tecnici dell’ARPA giorno per giorno nel corso dell’anno e i risultati delle misure sono presentati facendo riferimento:

• ai limiti previsti dalla normativa vigente di qualità dell’aria (Dlgs 155/2010)

• all’andamento dei valori rilevati negli ultimi 10 anni di monitoraggio.

Per gli altri inquinanti normati, come i metalli e il benzo(a)pirene, la misura consiste nell’effettuare analisi di laboratorio su campioni di particolato raccolti nel corso dell’anno.

Attualmente sono ancora in corso le analisi sui campioni prelevati negli ultimi mesi del 2022 e si prevede di poter disporre dei dati entro la fine di marzo 2023.

Questo primo rapporto sintetico sarà quindi seguito da un rapporto più esteso e approfondito che verrà pubblicato nel mese di aprile 2023 e che conterrà:

• i risultati delle analisi di laboratorio di metalli e benzo(a)pirene

• l’analisi dei dati 2022 in riferimento alle condizioni meteorologiche, alle sorgenti di emissione locali e al trasporto di inquinanti da zone esterne alla regione ad opera dei venti.