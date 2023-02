Sarà la volta buona?

Quelli che…

Quelli che volevano (forse vogliono ancora) la Lega per cambiare il presidente del Consiglio;

Quelli che volevano (forse vogliono ancora) la Lega per cambiare il presidente della Giunta;

Quelli che volevano (forse vogliono ancora) la Lega con l’obiettivo di formare una lista apparentata per tentare di conquistare il seggio a Strasburgo;

Quelli che volevano (forse vogliono ancora) la Lega per avere un assessorato;

Quelli che volevano (forse vogliono ancora) la Lega per avere un rapporto privilegiato con il Governo;

Quelli che volevano (forse vogliono ancora) la Lega non capendo che invece di avere il rapporto con una seconda linea al governo;

Quelli che volevano (forse vogliono ancora) la Lega non capendo che per avere un rapporto privilegiato con il Governo romano scegliendo la destra tanto meglio è trovare un’intesa con ‘Io sono Giorgia’;

Quelli che volevano (forse vogliono ancora) la Lega saranno disponibili a leggere la nuova pagina del libro che racconta la storia di una crisi che i valdostani, salvo pochi dei 35 uomini e donne d’oro di piazza Deffeyes, non hanno capito, non capiscono e meno ancora sanno perché hanno costretto alle dimissioni Erik Lavevaz.

Ora ancora un tentativo di ricomporre una nuova maggioranza ripartendo dall' attuale e allargando a Pour l'Autonomie, anche se rimane da capire chi sarà il prossimo presidente della Giunta.

Un presidente unionista oppure di Alliance Valdôtaine-Vda Unie? Le finestre sono aperte su Luigi Bertschy e Renzo Testolin, Ma potrebbe rientrare anche Erik Lavevaz.

"In questo momento abbiamo preferito non dare l'indicazione del presidente ma prima concentrarci sul programma e su quale sarà il perimetro di questo programma. Seguirà anche chi sarà il caposquadra", risponde la presidente dell'Union Valdôtaine, Cristina Machet, al termine della mattinata di incontri con Alliance Valdôtaine-Vda Unie e Pour l'Autonomie.

Ma fino ad oggi quelli che volevano (forse vogliono ancora) la Lega per… egli autonomisti, di cosa hanno parlato, di cosa hanno dibattuto, su cosa si sono confrontati? Sulla Lega sì o no? E dei problemi dei valdostani chi li ha affrontati? La giunta in carica?

Finalmente qualcuna parla chiaro ed è Albert Chatrian, coordinatore di Av-Vdau che commenta "Quella indicazione, quella del presidente della Giunta, arriverà successivamente, l'importante è che ci sia la volontà di raggiungere l'obiettivo e noi lavoreremo esclusivamente per raggiungere quell'obiettivo amministrativo". Bravo Chatrian che ha stoppato quelli che…

Infatti Chatrian dice: “Oggi abbiamo condiviso insieme all'Union Valdôtaine e a Pour l'Autonomie che se si vuole rilanciare l'azione amministrativa si parte da un foglio bianco, cercando di riempirlo da una parte di contenuti e di priorità per la comunità valdostana e dall'altra con gli attori migliori che possano mettere a terra quella che è la scelta amministrativa". E lo h detto al termine dell'incontro con la commissione politica dell'Union Valdôtaine, che si è tenuto nella sede del Mouvement, in viale dei Partigiani ad Aosta.

Infatti, successivamente, gli autonomisti in giunta hanno incontrato insieme la commissione politica di Pour l'Autonomie, gli altri autonomisto in minoranza che si sono presentati con il presidente Aldo Di Marco, dal capogruppo in Consiglio Valle Marco Carrel e dal consigliere Augusto Rollandin.

Dunque pare prendere corpo la volontà di rafforzare questa maggioranza autonomista-progressista aprendola a Pla, nel rispetto del Conseil Fédéral dell’Uv.

E se il piede questa volta pigerà sull’acceleratore delle cose da fare, Pour l’Autonomie è pronta a mettere il carburante super a basso impatto ambientale.