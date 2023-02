MAV-Museo dell'Artigianato valdostano, appuntamento con il Carnevale all'insegna di tradizione e creatività

Il Carnevale è ormai alle porte e il MAV-Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione non poteva non celebrare questa festività con la sua offerta culturale.

Il Carnevale è una festa dalle origini antichissime, risalente all’epoca precristiana, e da sempre rappresenta un momento di aggregazione e di divertimento per la comunità. Con le sue tradizioni e le sue maschere è anche un momento importante per valorizzare le tradizioni culturali e manuali del nostro territorio.

In occasione del Carnevale il museo di Fénis propone due giornate di laboratorio dedicate ai più piccoli. Sabato 18 e sabato 25 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 il MAV propone “A Carnevale la Landzetta vieni a creare”, un laboratorio dedicato alla Landzetta, personaggio emblema del Carnevale della Coumba Freida. Nella Falegnameria Didattica, attrezzata con seghe, trapani e martelli, i più piccoli lavorano il legno come veri artigiani per realizzare una Landzetta a burattino.

L’attività è rivolta a bambini dai 3 ai 12 anni e ha un costo di 8€ a bambino con possibilità di abbonamento. La prenotazione è obbligatoria entro le 17 del giorno precedente al numero 0165 1835120.