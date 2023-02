Polizia sospende attività locale Courmayeur

Oggi, al titolare di un noto locale sito a Courmayeur è stato notificato il provvedimento del Questore della Valle d’Aosta che ha disposto la sospensione dell’attività per 7 giorni.

Il provvedimento, previsto dall’art. 100 TULPS, è intervenuto dopo alcune segnalazioni dell’Arma dei Carabinieri operanti presso la predetta cittadina alpina, circa la presenza, nel suddetto locale, di soggetti rissosi, tali da creare un contesto di turbativa all’ordine ed alla sicurezza pubblica nell’area urbana in cui opera l’esercizio commerciale.

Il locale si è progressivamente distinto, nel recente periodo, oltre come fonte di disturbo alla quiete pubblica, anche e soprattutto con episodi di turbativa all’ordine pubblico come risse e numerose situazioni di ubriachezza molesta e di rumore assordante anche in tempo di notte, con la frequente presenza di avventori colpiti da provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza e/o dell’autorità giudiziaria.

Il provvedimento del Questore stabilito dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, può intervenire anche a prescindere da dirette responsabilità del titolare del locale pubblico interessato, ovvero risponde alla logica di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi privandoli di un luogo di abituale aggregazione, per tutelare il bene primario della sicurezza della collettività.