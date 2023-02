Ad Aosta una corona di fiori in memoria dei martiri delle Foibe

Istituito con la legge n.92 del 30 marzo 2004, anche quest’anno il Comitato dieci febbraio Valle d’Aosta si prepara a celebrare il Giorno del Ricordo con un momento di commemorazione per ricordare tutte le vittime delle Foibe e gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia.

L’appuntamento è per venerdì 10 febbraio p.v. alle 17.30 presso il Parco Martiri delle Foibe di Corso XVI Febbraio ad Aosta. Durante la cerimonia verrà deposta una corona di fiori presso il cippo commemorativo ai Martiri delle Foibe.

L’evento sarà inoltre l’occasione per celebrare la nuova intitolazione del Parco dei Martiri delle Foibe. Infatti, con una azione sinergica la Regione Autonoma Valle d’Aosta ed il Comune di Aosta hanno deliberato, a seguito di una proposta votata all’unanimità dal Consiglio Regionale, di modificare l’intitolazione dei giardini di corso XXVI Febbraio, già dedicati ai martiri delle Foibe, aggiungendo il nome di Salvatore Radizza, uno delle migliaia di infoibati, la cui famiglia ha poi messo radici nella nostra Regione. Il giardino prenderà dunque l’intitolazione di “A Salvatore Radizza in memoria dei martiri delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata”.

«Siamo lieti - commenta il Presidente del Comitato dieci febbraio Valle d’Aosta Andrea Manfrin - che finalmente la memoria di Salvatore Radizza possa essere onorata con un luogo a lui dedicato. Riteniamo, alla luce di questa tragedia che siamo chiamati a ricordare, che sia assolutamente necessario lasciare una importante memoria di questi luttuosi fatti, affinché il Ricordo di quei tragici eventi rimanga vivo, venga raccontato e spiegato, per fare in modo che tali azioni non debbano ripetersi mai più».