Aosta: Sarà rivoluzionata la raccolta differenziata dei rifiuti potenziati i punti di raccoltariffa rifiuti, sostituirà la tassa

I propositi sono davvero buoni: Pulizia e Sgombero neve di marciapiedi, attraversamenti pedonali, fermate dei trasporti pubblici, aree

di conferimento rifiuti, PTR, fontane, fontanili e lavatoi e dei Centri di Conferimento Rifiuti. Il tutto con 75 mezzi. E' quanto emerge dal documento presentato ieri nel corso dell'incontro tra le commissioni comunali e l'osservatorio comunale dei rifiuti, nel corso del quale Jean-Louis Quendoz, amministratore della Quendoz srl di Jovençan, ha precisato che "l'obiettivo è arrivare al passaggio alla tariffa entro il 2024".

La Quendoz ha vinto la gara per il servizio di igiene urbana e di raccolta e smaltimento dei rifiuti per i prossimi sei anni, rinnovabile per altri due.

Il servizio partirà a breve, con tante novità. Una delle principali sarà il superamento dell'attuale sistema a tassa con l'introduzione della tariffa, basata sulla quantità di rifiuto indifferenziato conferita da ogni utenza domestica o non domestica.

"È un normale sviluppo di quanto svolto nei 10 anni dell'appalto precedente- dice Quendoz, la cui azienda ha già svolto l'appalto negli ultimi anni-. Già nel 2013 c'era stata l'ambizione di passare dalla tassa alla tariffa e allora avevamo attivato un sistema di controllo e di verifica delle buone pratiche da parte dei conferitori. Dopo 10 anni, abbiamo una serie di dati statistici che consentano nel concreto di arrivare al passaggio alla tariffa puntuale".