Turchia e Siria devastate, guerra in Ucraina che si allarga. E in Italia? Si festeggia con Mattarella e Benigni a Sanremo

Papa Francesco invoca un aiuto collettivo e “concreto” per sostenere vittime, feriti, familiari e soccorritori del terremoto che, a partire da ieri notte, ha devastato regioni della Turchia sud-orientale e della Siria settentrionale. Dal suo account in nove lingue @Pontifex, seguito da milioni di persone, il Papa assicura la sua personale vicinanza a chi è stato colpito da questa tragedia, paragonabile, secondo gli esperti, all’esplosione di “100 atomiche”, che ha causato finora circa 5 mila morti.

“Sono vicino con tutto il cuore alle persone colpite dal terremoto in Turchia e Siria. Continuo a pregare per quanti hanno perso la vita, per i feriti, i familiari, i soccorritori. L’aiuto concreto di tutti noi li possa sostenere in questa immane tragedia”.

Il presidente turco Erdogan ha dichiarato lo stato di emergenza per tre mesi nelle 10 province del sud est della Turchia che sono state colpite dal terremoto. Oltre 300 le scosse di assestamento, più di 5.600 gli edifici crollati. Danni e incendi ai gasdotti, forniture sospese. Squadre di medici e soccorritori anche da Russia e Cina. Il ministro Tajani: "La Farnesina non è riuscita a entrare in contatto con un connazionale"