LA LEGA DELLA VALLE E' ....IN SONNO

Nel gergo della massoneria si dice che un fratello è in sonno o "dormiente" quando questi non partecipa volontariamente per un protratto periodo di tempo alla tornata dei rituali. Ora, è bene precisare che la LEGA valdostana non ha niente a che spartire con la massoneria, ma l’espressione ‘in sonno’ sembra attagliarsi benissimo al suo atteggiamento rispetto ai giochi politici della politica valdostana di questi giorni.

E’ sempre là, sorniona, in attesa che qualcuno dei protagonisti della politica corrente (Leggi Union) la richiamino alla veglia. Essa è pronta ad entrare in gioco ma alle sue condizioni. In tal modo, se la operazione per una maggioranza union- progressista dovesse fallire, la LEGA da essere ‘in sonno’ acquisterebbe il ruolo di protagonista. Ed è quello che vogliono i colonnelli unionisti usciti battuti (ma di poco) dall’ultimo Conseil dell’Union.

Il sonno della ragione genera mostri -Francisco Goya 1797

A mio avviso la Lega non ha sbagliato strategia, come sostiene il resto del centrodestra valdostano ma, da buona volpe fattasi più furba, aspetta che l’uva maturi al tempo giusto, forte dei suoi undici consiglieri regionali. “Noi siamo liberi - sostiene la segretaria della Lega - di agire così da sempre, perché i nostri vertici nazionali riconoscono la particolarità politica della Valle rispetto al resto d’Italia. Qui la Lega e la Uv sono le forze trainanti”.

In pratica i leghisti ritengono che dopo il tentativo della Uv di andare ad una maggioranza a 20 con il mal di pancia di qualche consigliere, ci sarà un secondo tempo in cui la Lega giocherà un ruolo determinante. A me sembra una posizione di real-politik, anche se le vicende politiche valdostane non sempre sono in grado di garantire soluzioni praticabili né nel breve, né nel medio, né nel lungo periodo, quando, come sosteneva John Maynard Keynes, saremo tutti morti.

Ha quindi ragione la Lega? Ma, attenzione: in politica il sonno della ragione può generare anche dei mostri.