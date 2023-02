Crisi politica, l'auspicio del PD-VDA

"Fare bene e in fretta perché la risoluzione della crisi è un’esigenza vera che non deve soddisfare solo le esigenze dei partiti e dei movimenti. Da questo punto di vista serve senso di responsabilità e una disponibilità comune".

È questo l’auspicio del PD-VDA rispetto alla risoluzione della crisi politica in atto in Consiglio Regionale.

"Prendiamo atto con soddisfazione delle posizioni politiche emerse la settimana scorsa e del fatto che la reunion abbia fatto un deciso passo in avanti. Qualsiasi tentativo di ricomposizione e quindi di semplificazione del quadro politico è da considerarsi positiva.

Soddisfazione anche per il fatto che la continuità amministrativa è stata confermata grazie all’impegno di tutti, con lo scopo comune di risolvere questioni annose, su tutte il rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici che dovrebbe concretizzarsi a breve.

Alla luce di questa situazione il PD-VDA è disponibile a rilanciare il progetto iniziato nel 2020, ampliando una maggioranza che ha dato risposte serie in una fase sociale ed economica molto complessa. Lo dobbiamo fare partendo dal progetto originario coinvolgendo le forze autonomiste e progressiste, andando oltre le divisioni attuali, ragionando con chi si è sempre detto disponibile ad affrontare i dossier più importanti da qui al 2025 ed oltre. Lo si deve fare riscrivendo ed attualizzando il programma di governo, avendo certezza dei tempi di realizzazione delle varie scelte programmatiche, su tutte la riforma della legge elettorale. Il PD-VDA porterà in quella sede le sue idee e le sue priorità per consentire a questa regione di affrontare i prossimi anni con qualche certezza e qualche solidità in più.

Per quando riguarda la riorganizzazione della squadra di governo nessuna preclusione e nessun veto nella speranza che questo sia l’atteggiamento di tutti. La semplificazione del quadro politico dovrebbe anzi da questo punto di vista facilitare la scelta. Alla luce della reunion il mondo autonomista più compatto e coeso si confronti in modo unitario con i progressisti per uscire da questa crisi. Lo faccia nella convinzione che solo questa coalizione allargata possa dare risposte concrete e garantire un futuro a questa regione, senza immaginare soluzioni pasticciate e confuse alle quali non siamo interessati".