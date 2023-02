Almanach de mardi 7 fevrier BeuxVuillerme de Léaval

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 7 febbraio

Vescovado - mattina

Udienze

Mercoledì 8 febbraio

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 9 febbraio

Andrate - mattino

Incontro con i Sacerdoti giovani della Diocesi di Ivrea

Venerdì 10 febbraio

Chiesa parrocchiale di Saint-Oyen - ore 10.30

S. Messa per la Professione Solenne di Sr Esther Maria o.s.b.

Sabato 11 febbraio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 12 febbraio

Santuario dell’Immacolata - ore 14.30

Rosario e S. Messa per la celebrazione diocesana

della Giornata del Malato

Lunedì 13 - venerdì 17 febbraio

Ars-Sur-Formans / La Providence

Esercizi spirituali del clero

Lunedì 20 febbraio

Seminario - ore 9.30-13.00

Riunione del Consiglio dei Vicari

Martedì 21 febbraio

Vescovado - mattino

Udienze

LE MESSAGER RICORDA BeuxVuillerme de Léaval

La Chiesa celebra Beato Guglielmo de Léaval Parroco di Morgex

E’ chiamato anche Villermo ed apparteneva alla famiglia de Léaval. Visse tra i secoli XII e XIII. Fu parroco a Morgex in Valdigne (Valle d’Aosta), risplendendo per le sue virtù, in particolare la santità, la castità e lo spirito di mortificazione. Gli si attribuirono fatti prodigiosi in vita. La tomba con la sua spoglia mortale fu scoperta per caso nel 1687 durante i lavori di ricostruzione della chiesa parrocchiale di Morgex, dove ancora oggi sono custodite le sue reliquie ed un altare laterale èa lui dedicato. Il corpo era proprio nel punto che si indicava come luogo della sua sepoltura, vicino ad un altare che il popolo chiamava del beato Guglielmo. Il beato Pio IX ne approvò il culto "ab immemorabili" il 3 febbraio 1877. La sua memoria è celebrata il 7 febbraio in diocesi di Aosta

Il sole sorge alle ore 7,47 e tramonta alle ore 17,42.

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo”. (Papa Francesco)