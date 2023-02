Facile da raggiungere, il borgo di Almese sorge alle pendici delle Prealpi e del monte Musinè, una vera e propria posizione strategica che è attraversata dal famoso itinerario che conduce al Colle del Lys, tanto amato e frequentato da ciclisti e motociclisti italiani e stranieri. Oggi si tratta di un comune fiorente, ricco di storia principalmente medievale, testimoniata dalla splendida Chiesa di Santa Maria e dalla Torre del Ricetto di San Mauro risalente appunto all'XI secolo.

IL PILONE DELLA COSTA (o MOLLAR)

Breve itinerario vicinissimo a Torino con nessuna difficoltà. Ideale anche per famiglie con bambini. Facile salita sopra Almese che è una spalla del Monte Corto di fianco al Musiné.

Relazione tecnica:

Difficoltà: Molto Facile

Quota: 788 m

Accesso: Da Almese, piazza, deviazione a destra, poi dritti senza deviare seguendo l’indicazione: “Pista Tagliafuoco”, via Madonna della Neve, via Giorda, via Mollar parcheggiare nel piazzaletto antistante la chiesetta (470 m).

Dislivello totale: 318 m

In vetta vi è una cappelletta con il libro di vetta per le firme ed è posta al culmine di una bella pineta.

Cartografia: IGC n. 17 (1:50.000)

Ore salita: 1 h

Ore Discesa: 45 minuti

Totale ore: 1,45 h

Descrizione itinerario: Dalla Cappella Madonna della Neve, sulla destra della costruzione parte il sentiero per il Pilone della Costa o Mollar. Si segue la traccia fino ad incrociare una sterrata. Si trascura la sterrata e si prosegue per il sentiero che si inoltra nel bosco raggiungendo un’altra pista sterrata. La si segue a sinistra fino a raggiungere un bivio: si devia a destra sulla pista che sale a mezzacosta, quindi compie un tornante portandosi al colletto da cui, a destra, in breve si raggiunge il Pilone Mollar, situato in posizione panoramica.

L'altare posto sulla cima