PAS DE RUPTURE DANS L’UNION… EN FAIT, LE CONTRAIRE!

De plus, l‘Union Valdôtaine a clairement réitéré que son objectif est d’être le principal point de repère d’une maison autonomiste.

Et voici exactement comment les choses se sont déroulées.

Résumant ce qui s’était passé auparavant, rappelons que le Conseil fédéral d’hier avait été ajourné précisément pour permettre à notre base, à travers des réunions dans les Sections, de discuter un document qui avait circulé toute la semaine dernière et qui proposait deux options tranchantes : l’une qui exprimait la préférence pour une alliance avec les progressistes en évitant le centre-droite et l’autre, au contraire, qui soutenait l’alliance avec le centre-droite. Un choix très dichotomique, sévère, qui avait suscité quelques perplexités, tant au sein du Mouvement qu’à l’extérieur, et qui de toute façon, avec l’évolution du panorama politique de ces derniers jours, était en partie dépassé. Par ailleurs, suite aux interventions sincères, animées, parfois passionnées, de hier soir, tout le Conseil s’est immédiatement compacté sur le fait qu’il faut relancer l’espace autonomiste. C’est ça le point primordial qui est ressorti de la réunion, c’est l’aspect à souligner et qui distingue la pensée généralisé de l’Union Valdôtaine actuelle, dans une conjoncture historique et politique si déchiquetée.

Ce qui s’est passé hier soir, donc, c’est que les deux options tranchantes énumérées ci-dessus ont été complètement modifiées, les rendant décidément plus détaillées, ce qui a permis de mieux clarifier la complexité de la situation politique actuelle. Les 77 présents, ayant droit de vote, se sont exprimés en majorité pour l’option suivante :

« Considérée nécessaire une action gouvernementale qui reprenne rapidement son activité, en jugeant prioritaire l’unité du mouvement, le Conseil fédéral donne mandat à la commission politique d’entreprendre les dialogues et consultations nécessaires pour composer une majorité, en consolidant prioritairement l’aire autonomiste, considérant comme naturel le dialogue avec l’actuelle majorité en cohérence avec le parcours politique entamé dans ces derniers ans, et les lignes programmatiques des derniers congrès de l’Union Valdôtaine. L’Union Valdôtaine revendique ainsi son rôle fondamental et proposera le nouveau Président de la Région, en gérant les consultations de l’espace autonomiste unique vers les autres partis. (…)

Conformément au mandat donné aujourd’hui, cette assemblée sera convoquée dans le bref délai pour vérifier la faisabilité des indications reçues ».

Tandis que l’autre option (qui a remporté 31 votes) a été la suivante :

« Considérée nécessaire une action gouvernementale qui reprenne rapidement son activité, en jugeant prioritaire l’unité du mouvement, le Conseil fédéral donne mandat à la commission politique d’entreprendre les dialogues et consultations nécessaires pour composer une majorité, en consolidant l’aire autonomiste, considérant comme prioritaire le dialogue avec l’actuelle majorité et préférant une alliance avec les progressistes en cohérence avec le parcours politique entamé dans ces derniers ans, et les lignes programmatiques des derniers congrès de l’Union Valdôtaine. L’Union Valdôtaine revendique ainsi son rôle fondamental et proposera le nouveau Président de la Région, en gérant les consultations de l’espace autonomiste unique vers les autres partis.

L’Union Valdôtaine afin de garantir, toujours et à chaque moment historique et politique, le seul intérêt du peuple valdôtain, doit maintenir ouvert le dialogue constructif et collaboratif même avec les autres partis présents au conseil, qui devront être les interlocuteurs dans le cas où la commission politique ne serait pas en mesure de conclure les négociations nécessaires à la formation du nouveaugouvernement, au risque d’élections. Conformément au mandat donné aujourd’hui, cette assemblée sera convoquée dans le bref délai pour vérifier la faisabilité des indications reçues ».

Comme on peut aisément le comprendre à la lecture intégrale des deux options proposées hier soir, une image claire et nette se dégage de la position unie de l’Union Valdôtaine qui confirme, à l’unanimité, la ligne prioritaire de la solution à trouver au sein de la majorité actuelle.