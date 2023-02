LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA...ANONIMA OMICIDI

ANONIMA OMICIDI

Al di là delle frottole raccontate da chi una volta voleva la secessione della Padania e adesso si accontenta, si fa per dire, di portarsi a casa il malloppo dell’autonomia differenziata, l’obiettivo vero e unico della porcata in corso d’opera è appunto quella di trattenere la gran parte del gettito fiscale prodotto, ovvero molto più di quanto suddiviso ora tra le Regioni.

Ma se qualcuno otterrà più risorse di più, banalmente qualcun altro ne otterrà di meno.

Quindi chi otterrà meno risorse si troverà nell’impossibilità di migliorare la qualità della vita dei propri abitanti, anzi, avendo di meno non potrà che peggiorarla.

Tutti gli studi epidemiologici sulla durata media della vita e sulla qualità della vita concordano che le popolazioni con reddito più basso, che vivono in quartieri degradati, che hanno accesso a servizi sanitari meno qualificati, vivono di meno.

Quindi il saldo dell’operazione sarà un peggioramento della durata media della vita in quei territori che riceveranno meno risorse.

Tecnicamente pare che questo fatto non si possa configurare come un omicidio di massa. Ma se un omicidio è abbreviare, in qualsiasi modo, la vita di una persona, perché non chiamarlo con il vero nome?