Satisfaction Alliance Valdôtaine-VdA Unie pour la nomination de Luigi Bertschy à la charge de Président de la Région

Pour AV-VdA Unie il reste prioritaire poursuivre dans le parcours de réunification des autonomistes sous un même toit, afin que l’action administrative menée par les élus puisse toujours plus se fonder sur des bases politiques et idéales solides et partagées.



Il est important de redonner vitalité, vigueur et efficacité au débat, en promouvant un dialogue constant et profitable, dans le but de faire progresser de manière synergique et cohérente la gestion des dossiers qui sont à cœur à la communauté valdôtaine.