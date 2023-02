Foire Saint-Ours. Oeuvre Choisie 2023, 18 Les Oeuvres Sélectionnées Par Le Mav

Cette année les Oeuvres Choisie 2023, les œuvres sélectionnées par le Mav, le Musée de l'artisanat valdôtain de tradition de Fénis, parmi les banquets de la 1023ème Foire de Saint-Ours d'Aoste, sont 18. Les œuvres ont été sélectionnées par la responsable de la valorisation des patrimoines Barbara Bernardi-Gra-Tonetti et par la directrice artistique du musée Nurye Donatoni "pour leurs caractéristiques- on peut lire dans un communiqué-, elles représentent le fil rouge idéal entre le passé et le présent de l'artisanat valdôtain de tradition". L'évaluation a été fondée sur les matériaux utilisés, les techniques de fabrication, l'esthétique agréable, le respect des proportions et la simplicité du produit.

Augusto Saltarelli

Les lauréats de la 23e édition du concours ont été Elvira Barmette, Giuseppe Bethaz, Ubaldo Cerise, Ezio Dejanaz, Osvaldo Empereur, Silvano Ferretti, Carlo Fosson, Michele Jaccod, Angelo Joly, Domenico Minniti, Angelo Nicco, Sergio Olmi, Augusto Saltarelli, Silvano Salto, Donato Savin, Liliano Savoye et Alessandra Zucco. La nouveauté de cette édition est la participation d'Alberto Cavalli, directeur de la Fondazione Cologni de Milan et de la Michelangelo Foundation for Creativity&Craftsmanship pour la créativité et l'artisanat de Genève, qui a sélectionné une sculpture abstraite de l'artisan de Valtournenche Giangiuseppe Barmasse pour sa capacité à "aller vers l'abstractisme" et "interpréter et accompagner les veines de la matière qu'elle forme". Cavalli, expert en artisanat d'excellence de renommée internationale, a été l'hôte de l'assesseur au Développement économique, Formation et Travail à l'occasion de la Foire et, grâce à la collaboration qui s'est établie avec Ivat, l'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition, a participé à Oeuvre Choisie.

Sergio Olmi

Le directeur de la Fondazione Cologni a "très apprécié l'atmosphère de fête qui se respire à la Millénaire et la variété des productions des artisans valdôtains- on peut lire dans le communiqué-, mais ce qui l'a le plus frappé, c'est comment la foire est aperçue par la communauté artisanale comme un moment d'appartenance au monde de l'artisanat. Un signe important de la valeur que l'artisanat revêt encore aujourd'hui sur le territoire valdôtain, une valeur qui va au-delà de l'objet et qui fait partie de l'identité d'une communauté".