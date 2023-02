Bertschy 'Autonomia patrimonio da sempre della Valle d'Aosta'

"Il tema dell’autonomia regionale e, più in generale, quello di una maggiore responsabilizzazione dei territori appartiene al dna delle istituzioni e della comunità della Valle d’Aosta; la nostra Regione da sempre investe su questo modello di governo, radicato sullo statuto di autonomia". Il commento è del presidente della Regione, Luigi Bertscky.

Nel ribadire che "la nostra attenzione, in questo momento di riforma che si propone di dare maggiore autonomia alle Regioni ordinarie, sarà quella di fare accrescere le nostre competenze con l'imprescindibile metodo pattizio, in una logica di coesione del Paese" precisa: "La coesione assicurata da un patrimonio di tutele essenziale da garantire egualmente in tutti i territori, considerandone le ineludibili specificità, comprese quelle di territori piccoli e di montagna come è la nostra regione".

Per il Presidente della Regione "è quindi fondamentale non cadere nella trappola dei tetti di spesa, dei costi standardizzati e dei Lep che, se non contestualizzati, rischiano di imbrigliare e limitare l’esercizio responsabile dell’autogoverno e dell’autonomia".