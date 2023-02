Nus: Al centro anziani a scuola di sicurezza

Nel quadro delle iniziative finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza e ad intraprendere un’agile campagna di informazione istituzionale, rivolta alle fasce di popolazione più esposte a truffe e furti, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Saint Vincent – Chatillon, il Sindaco del Comune di Nus, Camillo Rosset e l’Assessore Edda Carlon, hanno incontrato nel pomeriggio del 27 gennaio 2023 circa 50 cittadine e cittadini frequentatori del Centro Anziani gestito dal Comune, nel centro della cittadina.

Il Magg. Alberto Cavenaghi, accompagnato dal Comandante e da alcuni militari della Stazione Carabinieri di Nus, ha illustrato ai cittadini più anziani del paese, alcuni utili consigli a tutela della propria sicurezza, per evitare di incorrere in truffe e furti in abitazione, fenomeni criminali ormai sempre più diffusi, messi in atto da veri e propri criminali professionisti, attraverso trucchi ed espedienti dai contorni multiformi ed in continua evoluzione.

Al termine dell’ incontro, cui ha preso parte anche il Parroco di Nus Don Giuliano Albertinelli, sono stati messi a disposizione dei numerosi e curiosi presenti alcuni foglietti illustrativi pieghevoli ed alcune locandine, affisse negli uffici pubblici della giurisdizione, realizzati dai Carabinieri di Saint Vincent – Chatillon, secondo le linee guida del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, riguardanti proprio la prevenzione delle truffe e dei furti in casa, incentrati sui concetti di prudenza, diffidenza e affidamento ai rappresentanti delle Istituzioni, in caso di dubbi o necessità sempre a disposizione dei cittadini e raggiungibili attraverso il Numero Unico di Emergenza 112.

Nelle foto: il comandante della compagnia carabinieri di Saint Vincent Chatillon, il comandante ed i militari della stazione carabinieri di Nus durante alcuni momenti con i cittadini presenti all’incontro per la prevenzione dei reati predatori (truffe e furti in casa) in danno della fasce più deboli, organizzato dal sindaco di Nus Camillo Rosset e dall’assessore Edda Carlon, cui ha preso parte anche il parroco don Giuliano Albertinelli.