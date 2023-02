Giornata europea del Numero Unico di Emergenza (NUE) 112

La ricorrenza rappresenta un momento fondamentale per fissare i punti di arrivo del processo di attuazione del Servizio e consolidare i risultati già conseguiti.

Rispondendo alla chiamata, l’operatore della centrale del Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 riceve in tempo reale il numero telefonico e la localizzazione del chiamante che, in formato digitale ed integrando le informazioni con la tipologia di soccorso necessario, trasferisce la chiamata alla centrale operativa di secondo livello a cui compete l’intervento (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco ed Emergenza Sanitaria).



La centrale di Risposta di Aosta del Numero Unico di emergenza Europeo – NUE 112 raccoglie le chiamate di soccorso provenienti da tutto il territorio della regione e da una parte del territorio della Regione Piemonte, quello che ricade sotto il prefisso telefonico 0125 e che comprende 53 Comuni piemontesi.

La Centrale Unica di Risposta 1.1.2. di Aosta, che è attiva dal mese di aprile del 201, ha, quindi, un’utenza di circa 235.000 abitanti oltre ai turisti che, nei diversi periodi dell’anno, incrementano questo numero in modo assolutamente rilevante.



Il call center 112 costituisce la Centrale di primo livello e garantisce un’unica prima risposta a tutte le chiamate di soccorso (pubblica sicurezza, soccorso tecnico urgente e soccorso sanitario) che ogni persona può effettuare componendo il numero di emergenza 112, ma anche i numeri 113 – 115 – 118 che restano ancora attivi confluendo automaticamente nel numero unico di emergenza.



Gli operatori della Centrale Unica di Risposta 1.1.2. classificano il tipo di emergenza, raccolgono le informazioni rilevanti (tra le quali la localizzazione e identificazione del chiamante) e le inoltrano alle Centrali operative di secondo livello per la risoluzione dell’emergenza.

Al cittadino vengono così garantite:

ü una risposta coordinata e integrata tra le varie Forze coinvolte;

ü la funzionalità di localizzazione e identificazione del chiamante;

ü la risposta in diverse lingue;

ü l’accesso ai cittadini diversamente abili.



Il cittadino, quindi, si relaziona prima con l’operatore del Numero Unico di Emergenza 112 e poi con quello della Centrale competente (Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Soccorso sanitario)

Un aspetto assolutamente rilevante a favore del Numero Unico di Emergenza 112 è la sua funzione di filtro per le chiamate improprie, “non di emergenza”, dirette ai servizi di emergenza che possono rappresentare una percentuale rilevante che, infatti si attestano sul 30% del totale delle telefonate ricevute.

Nell’anno 2022 il totale delle chiamate di soccorso giunte al 112 di Aosta sono state 97.793, delle quali quasi 30.000 sono state archiviate in quanto “chiamate improprie” e quindi non inoltrate alle centrali operative competenti.

Sempre nel 2022 le chiamate di soccorso giunte esclusivamente dal territorio della Valle d’Aosta sono state 73.834,delle quali 54.740 sono state suddivise e indirizzate alle centrali competenti:

Pubblica sicurezza (Polizia e Carabinieri) 8.857

Soccorso sanitario 42.759

Soccorso tecnico urgente (Vigili del Fuoco) 3.124



Le richieste archiviate come “chiamate improprie” provenienti dal territorio valdostano sono state: 19.347, rappresentando quindi circa il 26% delle chiamate.

Questa funzione di “filtro” esercitata dagli operatori del 112 consente di liberare gli operatori delle Centrali operative di secondo livello valdostane da telefonate che non richiedono interventi reali, permettendo quindi una migliore risposta qualitativa alle richieste di intervento effettivo.