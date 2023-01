Fiera Sant'Orso, il Premio La Saint-Ours 2023 va a Guido Diemoz

"Penso alla vita dura che si faceva una volta e cerco di portarla sul legno".

Con "La Latteria", Guido Diemoz, scultore di Doues, si aggiudica il premio La Saint-Ours 2023, assegnato ogni anno ad un'opera del settore tradizionale esposta per la prima volta alla millenaria dell'artigianato di Aosta. "Ho voluto rappresentare come funzionava la latteria una volta, quando il latte si trasportava a spalle", dice mentre la gente lo applaude. Con la cerimonia di premiazione degli artigiani, che si è svolta questo pomeriggio, in piazza Chanoux, cala il sipario sulla 1.023esima edizione della Foire. Ad essere premiati per primi sono stati gli artigiani che da 50 anni partecipano alla Saint-Ours. Si tratta di Giorgio Broglio, Giuseppe Buillet, Silvano Ferretti, Bruno Fusinaz, Paolo Henriod, Marco Joly, Firmino Lasagna e Guglielmo Pramotton.

Il premio Amédée Berthod, destinato all'espositore più promettente con meno di 25 anni, messo in palio dall'Ivat, va a David Battendier, mentre Luigi Marquis si aggiudica il premio Roberto Berton, riservato all'espositore più anziano che non è stato premiato negli ultimi cinque anni.

Novità della Foire numero 1.023 è il premio EnfanThéâtre, frutto della collaborazione tra l'assessorato regionale allo Sviluppo economico e l'assessorato alla Cultura del Comune di Aosta e attribuito da una giuria di bambini. A vincerlo è Michel Rosset con l'opera "Wild pop-up".

È di Marino Desaymonet il premio dell'assessorato regionale all'Agricoltura e alle Risorse naturali, dedicato a chi con le sue opere ha saputo al meglio preservare le tecniche artigianali tradizionali, mentre va a Romano Hugonin il premio Pierre Vietti del Comité des Traditions Valdôtaines per lo studio e la ricerca storica dedicata quest'anno al tema degli animali selvatici della Valle d'Aosta e alla loro protezione. Due le menzioni speciali assegnate per questo premio a Domenico Minniti e Giorgio Broglio.

Il premio Carlo Jans, riservato alla scuola più promettente se lo aggiudica la scuola di Fénis. A Gianfranco Anzola va invece il premio per banchetto meglio allestito della Foire. Attaccamento alla tradizione, ma anche ricerca e innovazione ispirano il premio Franco Balan, messo in palio dalla città di Aosta e vinto da Bruno Diemoz, mentre è di Manuel Baravex il premio del Savt, dedicato all'opera che incarna meglio il tema del lavoro.

Erick Bionaz si aggiudica il premio Domenico Orsi, attribuito dalla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, con una menzione speciale per Cristian Gallego Selles.Il premio Don Garino per la migliore opera a tema religioso va infine al Saint-Ours di Michele Turco.

L’Assessorat de l’essor économique, de la formation et du travail communique les noms des exposantes et exposants ayant remporté les prix de la 1023e Foire de Saint-Ours.

Prix « Noces d’or avec la Foire »

Ce prix est décerné aux exposants qui participent à la Foire depuis 50 ans ou plus :

- Giorgio BROGLIO ;

- Giuseppe BUILLET ;

- Silvano FERRETTI ;

- Bruno FUSINAZ ;

- Paolo HENRIOD ;

- Marco JOLY ;

- Firmino LASAGNA ;

- Guglielmo PRAMOTTON.

Prix Amédée Berthod

Ce prix est attribué au plus prometteur des exposants, âgé de moins de 25 ans au 31 décembre 2022, par l’IVAT, l’Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition :

- David BATTENDIER, pour sa volonté de suivre la voie tracée par son père et pour la passion avec laquelle il a travaillé avec ses frères

Prix attribué par l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles

Ce prix est attribué, sur indication de l’Assessorat de l’agriculture et de ressources naturelles, à l’artisan qui a préservé les techniques artisanales traditionnelles devant être remises à l’honneur pour la fabrication d’outils agricoles.

- Marino DESAYMONET, pour la constance et le dévouement dont il a fait preuve durant toutes ces années en tant qu’exposant à la Foire, ainsi que pour la recherche et la précision de la réalisation des œuvres pour ce qui est de leur fonction agricole.

Prix Robert Berton

Ce prix récompense le doyen des exposants n’ayant pas reçu de prix au cours des cinq dernières années. Il est attribué sur indication de l’Assessorat de l’essor économique, de la formation et du travail

- Luigi MARQUIS

Prix Pierre Vietti

Ce prix récompense l’étude et la recherche historique, cette année sur le thème « les animaux sauvages de la Vallée d’Aoste et leur protection ». Il est décerné sur indication du Comité des Traditions Valdôtaines, dont le jury signale la bonne qualité générale des pièces exposées et mentionne en particulier l’œuvre exécutée par :

- Romano HUGONIN, qui unit de façon originale des matériaux différents dans une composition équilibrée, dont le symbolisme met délicatement en valeur le rapport entre la lune et le loup, roi des animaux sauvage de nos forêts.

Mention pour :

- Domenico Minniti, pour l’attention aux détails dans la réalisation de son bas-relief qui reproduit les oiseaux de nos montagnes.

- Giorgio BROGLIO, pour son idée de regrouper dans une même composition, simple et harmonieuse, tous les animaux de la Vallée d’Aoste protégés par la loi, pour exprimer ainsi parfaitement les « merveilles de chez nous ».

Prix Carlo Jans

Ce prix est décerné sur indication de l’Assessorat régional compétent en matière d’artisanat de tradition au cours régional d’apprentissage des techniques artisanales le plus prometteur.

- Cours de sculpture de Fénis pour la qualité constante de toutes les œuvres exposées.

Prix du stand le mieux aménagé de la Foire de Saint-Ours

Ce prix est décerné sur indication de l’Assessorat régional compétent en matière d’artisanat de tradition.

Gianfranco ANZOLA ; dès le premier coup d’œil, ce stand nous fait vivre la Foire dans la Foire, avec les différents personnages et animaux qui envahissent les rues, dans l’animation de l’événement. Cet artisan a réutilisé ici des éléments d’anciens archebancs en noyer et ceux d’une mangeoire pour chèvres.

Prix de la Ville d’Aoste - Franco Balan

Ce prix est remis à l’exposant dont les œuvres se distinguent, non seulement par le respect de la tradition, mais aussi par un sens de la recherche et de l’innovation.

- Bruno DIEMOZ, tout comme Franco Balan, qui arrivait à voir au-delà de chaque objet, Bruno a la capacité de voir dans la matière issue de la nature des formes qui lui permettent, rien que grâce à quelques petites touches de couleur, de transformer de simples pièces de bois en œuvres d’art animées et raffinées.

Prix SAVT-Foire de Saint-Ours

Ce prix est attribué par le SAVT à l’œuvre ou au stand le/la plus original/e ou innovant/e dans le secteur de l’artisanat de tradition et qui illustre le mieux le monde du travail.

Manuel BARAVEX, pour la capacité d’innovation qui caractérise cet artisan : il a su bouleverser et réinventer sa manière de travailler après avoir subi un grave accident. L’œuvre intitulée « Le conseil » est la représentation concrète de sa volonté d’innover tout en respectant la tradition, grâce à une recherche historique minutieuse. Toujours dans le domaine de l’innovation, on peut admirer l’utilisation de couleurs et de matériaux inhabituels dans l’artisanat de tradition. Baravex a eu l’idée brillante de réunir tous les personnages et de représenter les armoiries communales dans un décor unique, qui exprime le sentiment d’unité et de solidarité entre les différentes communautés. Ces principes sont de bon augure en une période où la communauté valdotaine doit justement remettre ces valeurs au cœur de la vie quotidienne.

Prix Domenico Orsi

Ce prix est décerné par la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta au sculpteur qui a réalisé l’œuvre, en bois ou en pierre, la plus représentative du concept du « don ».

Le jury a accordé une mention à :

Cristian GALLEGO SELLES, pour sa « cartolina di memoria » qui représente une scène du passé rural vécue par sa grand-mère et transmise oralement. Cette œuvre met en valeur le don de la mémoire dans la transmission entre les générations.

Ce prix est décerné à :

Erick BIONAZ, pour son œuvre « Il Mendicante », qui représente l’action charitable d’une enfant qui, sur le chemin de l’école, donne un sou à une pauvre personne âgée, se montrant ainsi généreuse et désireuse d’aider les autres. À tout âge il est possible de répondre aux besoins des personnes les plus fragiles.

Prix Don Garino

Ce prix récompense la meilleure œuvre en bois à thème religieux et est décerné par l’Association Amici di Don Garino à :

Michele TURCO, pour l'œuvre « Saint Ours », qui n'est pas une caricature mais incarne au contraire l'esprit de la foire, où le tata représentant saint Ours est le héros classique d'une fête de joie et de rencontre. Avec ses roues, il va plus vite vers les pauvres de notre monde en déroute.

Prix EnfanThéâtre

Ce nouveau prix est le fruit de la collaboration entre l’Assessorat de l’essor économique, de la formation et du travail et l’Assessorat de l’éducation, de la culture et des politiques de la jeunesse de la Commune d’Aoste. Le jury, composé d’un groupe d’enfants, a attribué le prix à :

Michel ROSSET, pour l’œuvre « Wild pop-up » : un livre ouvert par un enfant curieux qui décide de découvrir de nouveaux mondes grâce à la fantaisie de l’art. Les animaux et la nature remplissent sa petite chambre éclairée par une bougie, symbole d’avenir et de renaissance, et nous montrent le chemin à parcourir pour prendre soin de la planète.

Prix La Saint-Ours

Ce prix est décerné par l’Assessorat de l'essor économique, de la formation et du travail à l’auteur d’une œuvre particulièrement intéressante appartenant à l’une des catégories du secteur traditionnel. Les artisans qui ont étés signalés parmi les dix finalistes sont :

- Giangiuseppe BARMASSE

- Giuseppe BINEL

- Erick BIONAZ

- Ferdinando CASETTA

- Ornella CRETAZ

- Guido DIEMOZ

- Marco JOLY

- Giorgio Giuseppe PERIN RIZ

Le Prix de la Saint-Ours 2023 est attribué à :

Guido DIEMOZ, pour son œuvre réalisée dans le respect rigoureux de la tradition ancestrale, et qui illustre avec grande qualité plastique les nombreux aspects du travail des paysans. Grâce à sa capacité de représenter la fatigue et l’effort collectif des Valdôtains dans l’environnement alpin, magnifique mais hostile, il exalte les valeurs typiques de l’Esprit valdôtain.