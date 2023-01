Gressan: No ai furbetti che non pagano le tasse

L'amministrazione comunaledi Gressan ha deciso: non ci sarà nessuno stralcio delle cartelle esattoriali inferiori a mille euro relative al periodo che va dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Ieri, 27 gennaio, il sindaco ha relazionato sulla scelta di Palazzo delle Aquile, che non aderirà alla facoltà concessa ai Comuni dalla legge nazionale di bilancio per quanto riguarda tributi locali e multe per violazioni al codice della strada.

«Tutte le Amministrazioni della nostra Unité si stanno adeguando. Si tratta della possibilità, offerta dallo Stato, di stralciare le cartelle esattoriali dal 2000 al 2015. Tuttavia noi siamo contrari perché con questo gesto, a nostro parere, si rischia di far passare il messaggio che chi non paga sia premiato», ha commentato il sindaco', Michel Martinet, che è pure presidente dell'Unité Monte Emilius.

In base alla norma varata a Roma, entro fine gennaio, gli enti locali devono decidere con apposita delibera se aderire o meno alla cosiddetta pace fiscale. In entrambi i casi il provvedimento dovrà poi essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Con il "no" allo stralcio delle cartelle esattoriali, l'amministrazione comunale non intende rinunciare alle somme iscritte in bilancio anche se si tratta di vecchi crediti (dal 2000 al 2015) di difficile esigibilità. In sintesi, i contribuenti dovranno pagare anche gli interessi di mora che per il Comune di Gressan ammontano tra i 5/10 mila euro.

Per tornare ai lavori del Conisiglio, i consiglieri hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Sucessivamente hanno esaminato e approvato la prima variazione al Bilancio di previsione 2023/25 e al relativo Documento unico di programmazione semplificata. Il Bilancio pareggia su oltre 8,1 mln di euroo.

Le principali uscite sono: 26mila euro da destinare al rifacimento dell’impianto di illuminazione della sala polivalente; 10.800 euro per alcuni interventi su un tratto della fognatura di Pila; 2mila euro per l’acquisto di schermi PC per il personale comunale.

«Si tratta di una variazione con cui aumentiamo gli stanziamenti al Consorzio turistico l’Espace Pila per una migliore promozione del comprensorio» ha aggiunto il sindaco.

È stata quindi approvata la convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Dipartimento generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentai e della comunicazione) per l’utilizzo della piattaforma per la gestione del Patto per l’inclusione sociale Gepi. «È già in vigore una convenzione ma, alla luce della rimodulazione del reddito di cittadinanza, hanno rimodulato la piattaforma online» ha spiegato Martinet.

È stato espresso il diniego allo stralcio delle cartelle esattoriali inferiori a mille euro, previsto dai commi 227-229 dell’articolo 1 della legge 197/2022.

«Tutte le Amministrazioni della nostra Unité si stanno adeguando. Si tratta della possibilità, offerta dallo Stato, di stralciare le cartelle esattoriali dal 2000 al 2015. Tuttavia noi siamo contrari perché con questo gesto, a nostro parere, si rischia di far passare il messaggio che chi non paga sia premiato», ha commentato il sindaco.