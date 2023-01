La Scuola San Francesco di Aosta valorizza le competenze dei singoli

La scuola Secondaria di primo grado San Francesco è da sempre fucina di attività scolastiche ed extrascolastiche che offrono agli studenti e alle studentesse possibilità non solo di apprendimento curricolare delle conoscenze, legate alle singole discipline, ma anche e soprattutto di potenziamento delle competenze e abilità di ognuno. Tutto questo avviene attraverso percorsi atti a condurre gli alunni a sviluppare la loro personalità e le loro differenti intelligenze, in una prospettiva di crescita ed educazione come buoni cittadini.

In quest’ottica, la scuola media San Francesco ha organizzato, per l’anno scolastico 2022/23, innumerevoli progetti tra i quali vorremmo citare:

PROGETTO AOSTAINFORMAZIONE – classe 2D SS1°

A partire da venerdì 18 novembre 2022 la classe 2D della scuola Secondaria di primo grado San Francesco è impegnata nel progetto Aostainformazione, contenuto nel Catalogue de l’Offre del Comune di Aosta: si tratta di attività laboratoriali in lingua italiana e francese, svolte in aula e fuori, al fine di costruire una rivista che richiami il celebre magazine cittadino "Aostainforma”, nato nel 1995 e poi trasformato in testata online. A tal fine per alcuni mesi si sono susseguiti incontri della classe con giornalisti professionisti che hanno affiancato le docenti Ceccarelli, Giovannoni e Sirianni: il progetto si è sviluppato a partire da lezioni sul ruolo del giornalista e la professione giornalistica (sviluppi della professione, reperimento delle fonti e trasformazione in notizie degli eventi meritevoli di attenzione) e su come si costruisce oggi un giornale (cartaceo e/o online) sino ad arrivare alla stesura vera e propria della rivista. Le idee che sono scaturite dai giovani cronisti in erba, inserite in una riflessione dinamica, di dialogo e scambio, hanno permesso loro di interrogarsi sulla società in cui viviamo, sulle informazioni che riceviamo ma anche su quelle che non riceviamo, e ad imparare a difendersi dalle manipolazioni mediatiche, anteponendo l'argomentazione all'assimilazione.

Alcuni incontri sono inoltre stati dedicati ad uscite sul territorio per interviste o scatti fotografici al fine di reperire i materiali per il giornale; altri ancora sono destinati alla verifica dei contenuti prodotti dagli alunni (correzioni, integrazioni) e alla consegna degli stessi, da inserire nel numero dedicato all'istituzione scolastica, che vedrà la luce a breve, con articoli sia in lingua italiana che in lingua francese. Il lavoro è stato quindi definito come impegno di squadra tra gli studenti, accompagnati in questo percorso dal supporto delle docenti, che hanno valorizzato e rispettato, all’interno della classe, le attitudini di ogni alunno. La presenza di importanti protagonisti valdostani del mondo del giornalismo, dell'informazione e della comunicazione ha infine rappresentato il valore aggiunto, proprio per la loro esperienza e per l'azione educativa e didattica condotta.

PROGETTO DESTINATION DAKAR… ON SE JUMELLE AVEC LE SÉNÉGAL! – classi 3^A-B-C SS1°

Nell’anno scolastico in corso le classi terze della scuola Secondaria di primo grado San Francesco, nell’ambito dei progetti di sviluppo della francofonia portati avanti dall’Istituzione, partecipano ad un gemellaggio con la Scuola C.E.M Joseph Corréa A Guédiawaye della periferia di Dakar.

In collaborazione con l’Alliance Française, l’esperto e mediatore culturale di origine senegalese Babacar Diakhaté ha svolto nelle tre classi un approfondimento sul Senegal e la sua cultura; a seguire i ragazzi sono stati coinvolti in uno scambio epistolare e multimediale con coetanei studenti della scuola africana. Ce projet veut sensibiliser les jeunes de l'Italie et du Sénégal sur les différences culturelles avec leurs pays d'origine notamment sur la géographie, l'histoire, le climat, les traditions, les différentes langues, les types d'habitats, l'alimentation, les loisirs, le sport, la culture urbaine, le hip pop, les graffiti… En outre, les participants italiens et sénégalais peuvent se confronter sur l'importance des arbres et de la biodiversité, le changement climatique en Afrique et dans le monde. Les élèves travaillent aussi sur la citoyenneté, la culture, le patrimoine culturel et la diversité culturelle, en découvrant l'autre et en stimulant l’ouverture vers d'autres cultures. Ça va sans dire que parmi les buts les plus importants du projet il y a celui de renforcer la langue Française, les techniques et les méthodes de travail sur le Français.

PROGETTO GIOVANI GUIDE TURISTICHE CRESCONO! – classi 3^A-B-C SS1°

Da quasi dieci anni l’Istituzione scolastica San Francesco presenta, nelle sue proposte formative, il progetto Racines – Radici le cui attività sono volte a scoprire e conoscere le radici linguistiche, storiche, artistico-culturali, geografiche e scientifiche della Valle d’Aosta e dell’Italia, all’interno del contesto europeo e mondiale, attraverso lezioni in classe, laboratori, interventi di esperti, anche online, ed uscite sul territorio.

In questo contesto si è inserita, nel novembre 2022, la richiesta della scuola Secondaria di primo grado "G. Cavani" di Serramazzoni (MO) affinché alunni della scuola San Francesco facessero da guide turistiche in lingua francese alle loro classi terze, in visita d’istruzione ad Aosta nel marzo 2023. È nato così il progetto “Giovani Guide Turistiche crescono!”, organizzato dalle prof.sse Bernardi e Ceccarelli, coadiuvate dal prof. Caniggia Nicolotti, docente dell’Istituzione e guida turistica abilitata: un percorso storico-artistico in lingua francese che ha permesso ai ragazzi e alle ragazze di conoscere (e in primavera consentirà loro di far conoscere) storia ed aneddoti sui principali monumenti e luoghi storici della città di Aosta, approfondendo aspetti della realtà storica valdostana.

Attraverso ricerche ed approfondimenti in classe e uscite sul territorio, gli studenti hanno infatti potuto esaminare e conoscere le radici storiche di molti siti del Capoluogo regionale, partecipare ad un lavoro collettivo che ha incrementato la loro capacità di collaborazione, nonché acquisire sempre maggiore sicurezza e competenza nell’esposizione orale in lingua francese.