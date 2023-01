Programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2021-2027, approvati i primi progetti

Sostenere gli adolescenti nella ripresa post-pandemica, con attività legate alla montagna e alla socializzazione. E sviluppare il turismo sostenibile con la creazione di percorsi transfrontalieri per le mountain bike a pedalata assistita. Sono i primi due progetti con protagonista anche la Valle d'Aosta finanziati con le risorse del nuovo programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2021-2027. I due progetti sono stati approvati insieme ad altri nove -presentati in risposta al primo bando messo in campo dal programma, dal titolo "Transizione"- dal Comitato di sorveglianza riunitosi ieri al Palazzo civico di Imperia.



Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, il primo progetto, dal titolo "Respiration Jeunesse", è stato presentato da un largo partenariato costituito dal dipartimento della Savoia, come capofila, il territorio dell'Alta Savoia e, per la Valle d'Aosta, da Fondazione Montagna sicura e dalla Struttura Politiche giovanili della Regione, e vuole proporsi, per la metodologia innovativa utilizzata, come primo modello transfrontaliero di politiche pubbliche giovanili. L'iniziativa è incentrata sugli adolescenti per sostenerli nella ripresa post-pandemica e per offrire loro nuove opportunità educative, intorno al tema della montagna, ma anche di socializzazione.

Il secondo progetto, dal titolo "E-Bike Mont-Blanc", è stato presentato dal Comune di Courmayeur, come capofila, in partenariato con il dipartimento Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione e la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. L'idea è di sostenere un turismo legato alla mobilità sostenibile creando dei circuiti transfrontalieri specifici per le mountain bike a pedalata assistita. L'aspetto innovativo risiede non solamente nella promozione congiunta dei circuiti, ma anche nella risposta fornita ai conflitti di utilizzo dei sentieri, noti durante il periodo di alta stagione, offrendo sentieri sicuri e specializzati per permettere a tutti di approfittare della montagna. Inoltre, sarà sperimentato un servizio di navette tra i due versanti del traforo del Monte Bianco in collaborazione con le società dei trasporti e un servizio di navetta a chiamata.

Il Comitato ha anche definito un calendario indicativo di pubblicazione dei bandi del programma, che sarà consultabile sul sito internet e che si auspica possa consentire ai portatori di progetti una migliore programmazione.



Al momento, il calendario, oltre alla previsione dei bandi relativi ai progetti semplici, prevede per il 2023 una novità, rappresentata dall'apertura del bando per i microprogetti e, per l'autunno, dell'avvio del percorso di selezione dell'OP5, dedicato allo sviluppo territoriale. Altra novità riguarda l'aumento della dotazione finanziaria del bando "Nuove sfide", attualmente aperto e in chiusura il prossimo 15 febbraio, per rispondere meglio ai numerosi progetti che sono attesi. Il Comitato ha approvato la prima versione della nuova Guida di attuazione che sarà presto pubblicata sul sito del programma. La discussisone si è poi spostata sull'attuazione del Trattato del Quirinale.

"Il Programma Interreg Alcotra- spiega l'assessore agli Affari europei della Regione Valle d'Aosta- si fonda su una storia comune e oggi coglie temi molto attuali come l'energia, in particolare l'idroelettrico e le sperimentazioni sull'idrogeno verde, il cambiamento climatico o la biodiversità che impongono di ripensare l'economia turistica delle regioni". E aggiunge: "Il Trattato del Quirinale è un traguardo che possiamo affrontare insieme grazie ad Alcotra e su settori strategici come, per citarne solo alcuni, il turismo, la sanità e le politiche giovanili".