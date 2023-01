DAL 27 GENNAIO APERTE LE PRENOTAZIONI DELLA TERZA DOSE ANTICOVID PER I BIMBI NELLA FASCIA DI ETA’ 5-11 ANNI

Si aprono oggi, 27 gennaio, le prenotazione della dose booster anticovid (terza dose) anche per i bambini in fascia di età 5-11 anni (compresi), su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale.

Il via libera alla somministrazione della dose booster è arrivato dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Agenzia italiana del farmaco.

Il vaccino utilizzato è il Comirnaty (BioNTech/Pfizer) pediatrico.

Nella circolare ministeriale del 13 gennaio 2023 la terza dose “è raccomandata per i bambini nella fascia di età 5-11 anni (compresi), che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-CoV-2; potrà essere resa disponibile anche per il richiamo dei bambini, nella fascia di età 5-11 anni (compresi), che non presentino tali condizioni, su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale. Deve trascorrere un intervallo di almeno 3 mesi fra la somministrazione di Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 e l’ultima dose precedente di un vaccino anti-COVID-19”.

Le prenotazioni si devono fare sul portale di Poste Italiane.

Il calendario vaccinazioni anticovid (per tutti, dalla prima dose alla quinta) nel mese di febbraio 2023 prevede le sessioni seguenti:

Pollein - Grand Place:

Tutti i martedì (7-14-21-28), ore 14:00 – 20:00

Donnas poliambulatorio

Sabato 11 febbraio ore 08:00 – 14:00