Mercoledì 25 gennaio si è tenuta l’adunanza del Consiglio comunale di Courmayeur per l’analisi degli 11 punti all’ordine del giorno. Assenti giustificati i consiglieri del gruppo SìAmo Courmayeur, Sauvage Rolla e André Savoye.

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO (LICEO) CON ANNESSA STRUTTURA ALBERGHIERA E PARCHEGGIO, IN CONFORMITA' AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PRESENTATO DAL PROMOTORE, CON INVESTIMENTO A TOTALE CARICO DEL CONCESSIONARIO - VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

La discussione della delibera per la realizzazione della nuova sede del Liceo linguistico di Courmayeur, con relativa struttura alberghiera annessa e parcheggio, ha catalizzato le attenzioni dei lavori dell’assemblea. Diversi gli interventi che si sono succeduti per presentare e analizzare il progetto approvato dalla Giunta comunale, tra i due presentati, e che sarà realizzato dalle società BESENVAL COSTRUZIONI S.R.L. e CHENEVIER S.P.A. Il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera prevede un costo complessivo pari a € 16.365.162,52 (IVA compresa).

A presentare l’iter realizzato per arrivare alla deliberazione in aula è stato il sindaco, Roberto Rota, ricordando come tale necessità fosse stata avanzata dal preside del Liceo Linguistico di Courmayeur conseguentemente all’aumento delle iscrizioni e alla mancanza di aule per rispondere alle nuove esigenze del Liceo, carenza testimoniata dalle quattro aule concesse dal Comune al Liceo e che oggi trovano sede all’interno del Municipio e del centro Don Cirillo.

“A seguito di riflessioni e di diversi passaggi – ha spiegato tra l’altro il Sindaco - si è individuata l’area dell’ex patinoire per la realizzazione dell’opera, un’area da riqualificare da più punti di vista. Il progetto che la Giunta ha approvato e che portiamo oggi all’approvazione del Consiglio darà risposta a diverse esigenze: sarà la nuova sede del Liceo, avvicinerà i giovani al Forum Sport Center ottimizzandone l’utilizzo, oggi in sofferenza, e agli impianti di risalita, riducendo così tempi di spostamento degli alunni e atleti. Offrirà poi una soluzione che fornisce una risposta dal punto di vista dell’ospitalità degli alunni pendolari, oltre che ad implementare i posti letto alberghieri sul nostro territorio. Altre località turistiche contano infatti dai 7 ai 12 mila posti letto, noi a Courmayeur ragioniamo su circa 3 mila, è una criticità molto forte. Sarà un albergo sportivo, per giovani, cui abbiamo chiesto di non ospitare all’interno ristorante e palestre, proprio per valorizzare gli spazi del Forum Sport Center”.

A spiegare poi le caratteristiche del progetto preliminare è stato l’Assessore all’urbanistica, Alberto Motta. Al piano interrato la struttura prefabbricata ospiterà un parcheggio per 104 posti auto, di cui 2 per disabili e 4 per veicoli elettrici con ricarica. Al di sopra sorgerà il Liceo mono piano su una superficie di 1746 metri quadri, con 16 aule più i locali accessori (presidenza, servizi, bidelleria e spazi di relazione comune) con una copertura estensiva piana verde. L’albergo si svilupperà su tre piani, per uno sviluppo di 1340 metri quadri circa con al piano terra foresteria per liceo con 8 camere, sala colazione, cucina e altri spazi. L’albergo ospiterà 170 posti letto complessivi.

Le tempistiche per la realizzazione si concentrano in 24 mesi, di cui 12 per il parcheggio interrato, il liceo e la foresteria, 24 per il completamento della struttura alberghiera. La spesa totale, al netto dell’Iva, è di 13 milioni 123mila 479,96 euro. Di questi, 10 milioni 757mila serviranno per i lavori (2 milioni 910mila euro per il parcheggio, 3 milioni 361mila per il Liceo e 4 milioni 486mila per l’albergo). Il costo degli arredi è invece di 1 milione 520mila euro, mentre le spese di progettazione e quelle tecniche sono pari a 846mila 479,96 euro.

Al vice sindaco, Federico Perrin, il compito di spiegare il funzionamento del partenariato pubblico privato (PPP), l’iter di finanziamento del progetto, “che è – ha detto Perrin - uno strumento nato per aiutare la pubblica Amministrazione a realizzare interventi che non sarebbero altrimenti sostenibili economicamente. Il guadagno della pubblica amministrazione risiede nella realizzazione dell’opera senza costi” aggiungendo “Non posso che definire il PPP come soluzione interessante ed efficace per opere strategiche future”. Il Piano Economico Finanziario (PEF) presentato riassume poi le condizioni di bancabilità del progetto, con previsioni costi e ricavi, mentre la bozza di convenzione, base contrattuale tra Comune e concessionario, disciplina i rapporti tra le parti. La durata della concessione sarà di 35 anni (+ 2 per la realizzazione dei lavori) con un canone a carico del Comune di Courmayeur di 45mila euro. Il concessionario avrà a carico, oltre alle spese di realizzazione dell’opera, anche le relative manutenzioni ordinarie e straordinarie.

A spiegare, infine, gli atout dell’opera dal punto di vista degli aspetti sociali e didattici è stato l’intervento dell’Assessore alla Cultura e Politiche sociali, Alessia Di Addario, che ha evidenziato l’importanza per la Valdigne e la Valle d’Aosta di una nuova sede scolastica, all’avanguardia “che permette ai giovani di conciliare studio e sport. Questo ha un aspetto positivo di arricchimento del contesto sociale, dando nuova vitalità a Courmayeur. Il luogo scelto è un enorme piazzale di cemento cui si da decoro e infine essendo vicino al Forum sport center, alla telecabina di Dolonne e alla pista di ghiaccio, corrisponde alle esigenze e target di proposta del Liceo. Il Liceo porterà ad una nuova frequentazione del Forum Sport Center e l’area ristorante potrà riprendere avvio. La scelta di dove realizzare l’opera è stata valutata in giunta a 360°, tenendo conto di tutti gli aspetti”.

E’ stata poi la volta del consigliere capogruppo di Esprit Courmayeur, Stefano Miserocchi, che ha evidenziato, per il gruppo di minoranza, le criticità del progetto. “Alla scelta fatta seguono conseguenze, non è stato pensato a opzioni di recupero dell’area ex Miramonti e al recupero del lascito Proment, che avrebbe permesso una sede definitiva per la scuola dell’infanzia e il recupero di aule per il Liceo. Questo porterà all’inutilizzo di due immobili di proprietà comunale, cosa ne farete?”. Miserocchi è stato critico anche sull’impatto volumetrico dell’opera e su alcuni elementi della convenzione “parliamo di circa 15000 metri cubi, che insistono su una nuova concessione di superficie edificabile 5550 mq, con altezze tra i 17 m del ricettivo ed i 12,5 della nuova scuola a cui sono da aggiungere nella zona anche quelli del nuovo campo multisport. Inoltre non ci sono tutele per recupero oneri o spese vive sostenute dal Comune in caso di rescissione del concessionario dopo la firma della convenzione”. Il gruppo Esprit a poi presentato due emendamenti, non passati in fase di votazione, con 4 voti favorevoli (Esprit) e 9 contrari (SìAmo Courmayeur).

A rispondere alle critiche il sindaco Rota “La scelta fatta offre risposte immediate e definitive. La richiesta era di avere una scuola unica, senza spostamenti di sedi per gli alunni. Le strutture proposte dalla minoranza non hanno oltretutto l‘antisismica. Dobbiamo guardare al futuro. Un impatto volumetrico sicuramente ci sarà sull’area, ma abbiamo evitato di procedere a soluzioni che avrebbero aperto mutui che non volevamo, dopo che l’Amministrazione Derriard li aveva chiusi tutti, e la scelta adottata offre molteplici risposte a più esigenze del territorio”.

Hanno fatto poi seguito le dichiarazioni di voto di Miserocchi “Non la vediamo una scelta sensata e organica, manifestiamo forti timori su come viene gestita questa operazione. Ci sono implicazioni sul territorio che ci lasciamo perplessi. Queste sono criticità cui speriamo sia poi data soluzione concreta”.

La consigliera Iris Voyat, a nome del gruppo di maggioranza, ha invece dichiarato “L’opera corrisponde ad una richiesta specifica del Liceo linguistico, realtà importante per la nostra comunità e in piena espansione, che deve far fronte alla crescita di iscrizioni. La scelta dell’area deriva da una visione più ampia, si vuole realizzare un vero polo educativo e sportivo. La sinergia tra Liceo e Forum Sport Center è stata ben inquadrata per l’uso di spazi sportivi e ricreativi e tutto è il risultato di un lavoro non facile di convergenza di esigenze e propositi per la nostra comunità”.

In merito, infine, al costo della retta previsto nella convenzione per gli studenti che utlizzeranno la foresteria (1200 euro al mese), indicato come eccessivo dal gruppo Esprit, il sindaco Rota e il vice sindaco Perrin, hanno spiegato che la riflessione era stata portata avanti anche dalla Giunta. Perrin ha evidenziato che non può essere modificata la convenzione perché, come altri elementi presenti nel documento PEF, già asseverato, la modifica richiederebbe tempi di concertazione e iter troppo lunghi, “ma in sede di gara l’abbassamento del costo della retta potrà essere messo quale punteggio ulteriore per i proponenti”.

La delibera è passata con i 9 voti favorevoli del gruppo SìAmo Courmayeur e i 4 voti contrati del gruppo Esprit Courmayeur.

VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 12 AL PRG VIGENTE RELATIVA ALLA SOTTOZONA FA06. ADOZIONE. La deliberazione adottata prende atto che la variante non sostanziale n. 12 al PRG e risulta finalizzata principalmente ad inserire nell’area Palazzetto dello sport la destinazione d’uso ed attività turistico e ricettive, implementando quanto già consentito nella stessa sottozona al fine di poter edificare infrastrutture pubbliche e soddisfare interessi generali. La delibera, legata al precedente punto all’ordine del giorno, è stata approvata con 9 voti a favore (SìAmo Courmayeur) e le 4 astensioni del gruppo Esprit.

I lavori sono continuati poi con la presa d’atto della proroga, disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 1594 del 19 dicembre 2022, della Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l’acquisizione di servizi e forniture (unanimità). A seguire l’approvazione di alcune delibere all’unanimità per la realizzazione di interventi relativi all’acquedotto comunale da una parte, e alla realizzazione del Progetto E-Bike Mont Blanc, già oggetto di precedenti sedute del Consiglio, che hanno previsto l’apposizione del vincolo preordinato di esproprio di terreni, non di proprietà del Comune, per la realizzazione delle opere.

Ad anticipare, infine, le comunicazioni dei sindaco, Roberto Rota, sono stati i punti relativi all’assunzione di impegni di spesa corrente su esercizi non considerati nel bilancio di previsione 2022/2024 e la comunicazione del prelievo dal fondo di riserva per complessivi euro 15.800 dalla quota libera.

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Tra le comunicazioni, il sindaco ha tracciato un primo bilancio della sperimentazione relativa alla gestione automatizzata dell’accesso e del pagamento del parcheggio di Planpincieux in Val Ferret. “Il servizio è partito in ritardo, ma siamo felici di essere partiti. Ad oggi sono state emesse 442 tessere, tra abbonamenti e proprietari di immobili, per un introito di 12mila euro. Gli incassi del parcheggio si attestano invece su circa 20 mila euro”. Rota ha poi spiegato che dalla riunione fatta il 24 gennaio 2023 con gli esercenti del Val Ferret si è raccolto un bilancio” sostanzialmente positivo da parte di tutti. Ci sono alcune problematiche evidenziate di cui terremo conto, tra cui l’eliminazione della prima tranche di sosta a 10 euro (per 4 ore) per passare all’introduzione di una tariffa oraria a 2,50 euro. Questa è la richiesta fatta che presenteremo nel prossimo Consiglio comunale. Sono emerse anche alcune problematiche tecniche relative ai Qr code: alcuni vogliono soluzioni diverse, in una versione definitiva il lettore di targhe risolverà il problema. Faremo dei ragionamenti e la società gestrice si è impegnata a risolvere i problemi tecnici”. Tra gli elementi positivi emersi anche la continua pulizia dalla neve del parcheggio.