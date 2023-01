Ai Venerdì letterari dell’ISILTP Alessandra Gallizioli e Morena Danna

La presentazione di libri Imperfetta di Alessandra Gallizioli e di Le sue ragioni di Morena Danna, entrambi pubblicati dalle edizioni END, prende il via, venerdì 3 febbraio alle 17, una nuova iniziativa culturale I venerdì letterari dell’ISILTP.

Modera Rosalba Dondeynaz, docente di Italiano e Storia e referente del progetto I venerdì letterari dell’ISILTP, che prevede una serie di incontri con autori su tematiche di interesse diverso.

Per questo primo incontro sono stati scelti due libri che riguardano un problema diffuso tra le e gli adolescenti. Le autrici affrontano infatti il tema dei disturbi alimentari, che hanno vissuto in prima persona, ma, soprattutto, parlano della possibilità – pur con fatica – di non esserne schiacciate.

Per l’occasione, la scuola si apre al territorio e l’invito a partecipare è dunque rivolto, oltre che aglistudenti, agli insegnanti e alle famiglie, a chiunque sia interessato al tema.

La presentazioneavverrà presso la sede dell’Istituzione a Verrès in via Frères Gilles 33 venerdì 3 febbraio alle 17.