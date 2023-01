La Fondation Emile Chanoux all'Arbre de Noël di Parigi

Un momento conviviale in cui la comunità valdostana emigrata a Parigi si ritrova per un momento di festa e di dialogo con i rappresentanti della Valle d'Aosta. Questo e tanto altro è l'annuale appuntamento dell'Arbre de Noël.

Quest'anno era presente anche una delegazione della Fondation Chanoux composta da Alessandro Celi, Michela Ceccarelli e Anna Fosson del Comitato scientifico, Patrick Perrier, segretario generale e Marco Gheller, Presidente.

Negli ultimi anni la Fondation sta dedicando tempo ed energie allo studio del fenomeno dell'emigrazione regionale, con un'attenzione particolare alla mobilità delle nuove generazioni valdostane. "Si tratta di un fenomeno molto complesso, ancora poco conosciuto, nonostante i numeri siano in continua crescita (secondo i dati più recenti dei circa 7600 Valdostani del mondo il 45% ha un'età compresa tra i 18 e i 49 anni). Come Fondation stiamo investendo molte energie in questo campo", ha sottolineato il presidente Marco Gheller.

Michela Ceccarelli in qualità di membro del nostro comitato scientifico e anima del progetto émigrés 2.0 é riuscita negli ultimi anni a creare una rete sempre più solida ed estesa di giovani valdostani che vivono e lavorano in tutto il mondo.

"L'augurio é che questa vera e propria diaspora possa mantenere vivi e forti i legami con la Petite Patrie in un'ottica di reciproca collaborazione", ha sottolineato il presidente della Fondazione, Marco Gheller.

A ds l'assessore regionale Luciano Caveri