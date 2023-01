SAISON CULTURELLE SPECTACLE 2022/2023 Spettacolo “Alfabeto delle emozioni” di e con Stefano Massini

Autore di teatro italiano, molto amato anche all’estero, Stefano Massini è regista, attore e narratore. Alfabeto delle emozioni è il racconto, ogni sera diverso, durante il quale Massini, sul palco, estrae a caso da un baule le lettere dell’alfabeto: M come malinconia, I come ira e invidia, T come tristezza, P come paura, S come stupore, F come felicità. Ogni lettera estratta è l’occasione per Massini per raccontare storie di personaggi famosi e non, con l’abilità del narratore che lo ha reso celebre anche in tv.

Lo spettacolo è un caleidoscopio delle emozioni che dominano la vita umana, un’occasione per rielaborare il vissuto della pandemia che da un lato ci ha fatto vivere forti emozioni e dall’altro ci ha poi immerso in una specie di torpore. E proprio da qui, Stefano Massini parte per un vero e proprio viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci. Scorrono un susseguirsi di visi, ritratti, nomi, situazioni. Si va da Arthur Conan Doyle che fa l’esperimento di sondare i suoi amici sul tema del dubbio, al grande Chagall che non riesce a reagire alla scomparsa di Bella Rosenfeld, da Al Capone che tremava alla vista di una siringa alla moglie di Giosuè Carducci costretta a pregare i compagni del poeta di farlo vincere alle carte. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica “il più popolare raccontastorie del momento”.

