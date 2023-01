Elenco documenti necessari per far compilare la DSU per l'ISEE 2021

L'attestazione ISEE è la certificazione della situazione economica complessiva di un nucleo famigliare che tiene conto di vari aspetti (oltre a redditi e patrimonio anche la numerosità dei componenti e il fatto che vi siano soggetti disabili).

L' ISEE sotto determinate soglie permette l'accesso ad agevolazioni e prestazioni assistenziali da INPS e enti locali, Accesso all'università ecc. Il valore dell'ISEE viene calcolato dall'INPS su richiesta, sulla base dei dati forniti dall'interessato con la Dichiarazione DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica).

La richiesta di ISEE può essere fatta: sul sito INPS in autonomia o anche attraverso i Patronati o CAF In ogni caso è necessario avere a portata di mano di tutte le informazioni specifiche. L’INPS a predisposto anche un servizio di DSU precompilata per chi fa la richiesta online ma la dichiarazione deve comunque essere integrata con alcune informazioni.