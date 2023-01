Uscire da questa situazione di paralisi ormai cronica e surreale!

Una crisi infinita che ci piazza in un immobilismo disarmante – mentre la gente aspetta soluzioni concrete ai problemi della nostra comunità, che non sono pochi, e che prescindono dalle lotte interne a palazzo o dalle beghe dei movimenti, che sono ormai in profonda crisi di identità e rappresentatività.

Per la parte politica ho già espresso il mio pensiero poche settimane fa. Un pensiero che è e rimane lo stesso, e che è peraltro espressione di un’area politica ben definita, che ci sentiamo di rappresentare, assieme a tanti altri, con cui abbiamo condiviso battaglie politiche, negli anni, e con cui ancora abbiamo ideali e visioni comuni. Un’area che si sente poco rappresentata, in questo momento, dall’assenza di un progetto politico e dall’assenza anche dei movimenti – ridotti ai minimi termini.

Un’area e una parte di comunità che sente l’esigenza, invece, di ritrovarsi attorno a temi e ideali comuni, senza dover avere il suggello dall’alto da nessuno, ma attraverso un lavoro di ricostruzione, che deve arrivare e realizzarsi, se veramente ne esite la volontà, partendo dalla base, ed in condivisione tra tutte le sensibilità dell’area unionista-autonomista che lo auspicano. E che non può di certo partire o essere esclusivamente realizzata - vista la situazione in cui si trovano - dai movimenti stessi, o da quel che ne è rimasto, con un’operazione artificiosa.

Movimenti che vorrebbero distribuire patenti di buoni o cattivi, di penitenti o renitenti, scegliendo dall’alto – ma che hanno in realtà evidenti difficoltà già solo a trovare sintesi tra di loro– figuriamoci nel creare armonia, reale o meno, con il resto della comunità politica esistente. E che hanno troppe volte sbandierato– forse sempre in concomitanza di momenti di crisi o per esigenze politiche quotidiane e/o personali, più che con una visione politica di prospettiva – la volontà di riunire, salvo poi darsele di santa ragione, rischiando di non essere più creduti.

Per la parte amministrativa, un’area politica che aspetta un cambio di passo anche nell’azione dell’amministrazione, ormai ferma e che ritiene serva, oggi, uscire rapidamente da questo guado e da questa situazione di paralisi diventata cronica e surreale, attraverso un progetto politico e amministrativo chiaro, e una visione di prospettiva, che oggi manca totalmente, nella confusione in cui ci si trova.



Ai posteri l’ardua sentenza.