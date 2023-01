Parolin: La mafia una scelta di schiavitù, si torni a vivere nella legalità

Se la cattura di Messina Denaro è un "successo dello Stato", resta fondamentale, nell’esercizio della giustizia, mettere al centro la persona, come fece il beato Rosario Livatino, il primo magistrato che la Chiesa ha elevato agli onori degli altari. Per una giustizia che sia “redentiva, e riesca a recuperare tutti quelli che si sono messi nel campo della delinquenza”. Così il cardinale Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, stimolato dai giornalisti sull’arresto del boss mafioso dopo trent’anni di latitanza, prima del convegno organizzato questo pomeriggio al Senato, “L’attualità del Beato Rosario Livatino”.

Un evento, organizzato dal Centro Studi Rosario Livatino, che si è aperto con il significativo gesto di portare la reliquia del giudice - la camicia insanguinata che indossava durante il martirio, il 21 settembre 1990 - nella biblioteca di Palazzo Madama.

Parolin: “La scelta mafiosa è schiavitù, per chi la vive e per le vittime”

"Certamente - osserva Parolin - l'arresto di Messina Denaro si può inserire come successo dello Stato. C'è stato un grande sforzo da parte delle forze dell'ordine. Non possiamo che compiacerci di questa conclusione". Secondo il segretario di Stato, questo è un "punto di arrivo che segna la fine di tutta quella stagione che era già finita, ma mancava questo momento.... Speriamo davvero - è il suo auspicio - che si torni a vivere tutti nella legalità". Quanto avvenuto lunedì a Palermo, restituisce, soprattutto al popolo siciliano, "il senso che bisogna vivere insieme secondo valori", ha detto ancora il cardinale: "In fin dei conti anche la scelta della delinquenza, la scelta della mafia, è una scelta di schiavitù sia per chi la vive che per le altre persone che sono vittime. Bisogna uscire da questo".