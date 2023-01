Aosta: Grazie sindaco, allentato caos viabilità

Era il settembre 2021 quando l’assessore alla Loris Sartore aveva bollato il caos che si registra in via Chavanne come un problema inventato. All’epoca, infatti, i consiglieri comunali di Forza Italia, Renato Favre e Paolo Laurencet, presentarono una mozione tesa ad impegnare la Giunta comunale, e in particolare l'assessore comunale competente, “ad adottare per tempo le soluzioni più idonee affinché l'intervento di ampliamento della scuola di via Chavanne ad Aosta non vada a peggiorare le problematiche legate alla viabilità e alla sosta dei veicoli in aree e parcheggi privati e nelle rampe di accesso a garage condominiali già lamentate dai residenti nel tratto di via Chavanne compreso tra via Chambery ed il Plesso Maria Adelaide.

Come detto Sartore propose alla maggioranza di astenersi e così la mozione venne bocciata.

Ora il problema è stato risollevato ma, finalmente, dopo l’articolo pubblicato da Aostacronaca.it, sul posto stanno intervenendo gli agenti della Polizia Locale per regolamentare la circolazione. Il problema è ora mitigato ma è necessario un intervento definitivo perché non si possono impegnare gli agenti per regolamentare la viabilità in un tratto di strada a fondo cieco.