Aiuti a sostegno di aziende agricole e PMI per far fronte al caro energia

Nello specifico, l’intervento prevede l’erogazione di un contributo, una tantum e a fondo perduto, a favore delle aziende agricole e delle PMI operanti nel settore della manipolazione, commercializzazione e trasformazioni dei prodotti agricoli. L’importo dell’aiuto varia da un minimo di 3.500 euro sino ad un massimo di 15 mila euro per le aziende agricole e di 30 mila per le PMI, determinato sulla base dell’effettivo aumento dei costi sostenuti.

La dotazione finanziaria totale della misura è di 1milione 65mila euro. Nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla disponibilità, i singoli contributi saranno rideterminati in modo proporzionale per tutte le domande ammesse nell’ambito dello stesso comparto.

Le domande devono essere presentate tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro martedì 28 febbraio 2023, utilizzando la modulistica pubblicata nei canali tematici Agricoltura e Europa del sito della Regione, allegando, oltre alla restante documentazione prevista, copia delle bollette elettriche relative al periodo dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2022.

Per l’abilitazione al SIAN è necessario inviare il modulo di attivazione all’indirizzo di posta elettronica assistenza-sian@<wbr></wbr>regione.vda.it.

Per un supporto nella presentazione delle domande, contattare lo Sportello Unico, nella sede dell’Assessorato a Saint-Christophe (telefono: 0165/275357, aperto dalle ore 9 alle 14 il martedì e il giovedì). Per informazioni sul bando, contattare i referenti della Struttura competente ai numeri 0165/275239 o 275285.