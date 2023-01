Pour l'Autonomie sbatte la porta in faccia a strumentalizzatori politici

"Pour l'Autonomie, Movimento politico convintamente autonomista sin dall'ottobre 2020 all'opposizione di questo Governo Regionale, ha più volte rimarcato, coerentemente con le proprie idee, valori e programmi, le carenze e i dossier urgenti che dal nostro punto di vista non sono ancora stati affrontati e su cui abbiamo chiesto senza successo per più volte maggiore incisività e tempestività". PlA sbatte la porta in faccia a chi pensa a possibili strumentalizzazione per risolvere crisi Regione.

"Alla luce di tutte le dichiarazioni susseguitesi negli ultimi mesi, le quali in alcuni casi ci vedrebbero partecipare a tavoli che riguardano altri - si legge in una nota - crediamo sia necessario chiarire come il nostro Movimento, pur promuovendo e interpretando i valori, le idee e le azioni e gli interventi a sostegno dell'assetto e del rispetto del fondamento autonomista, non ha intenzione di partecipare a nessun incontro che abbia l'intento di risolvere questioni interne ad altri Movimenti".

PlA precisa ancora: "Il nostro Gruppo consiliare, sin dall'inizio della legislatura, ha sottolineato e ribadito la nostra disponibilità a dialogare per risolvere la crisi politica, con serietà e coerenza, cercando soluzioni ai problemi che ha costantemente portato in discussione nelle varie sedute del Consiglio Regionale. In questa direzione è e sarà improntata l'azione del nostro Movimento".