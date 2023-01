Lo scaricabarile non è un bel gesto

La notizia della lettera di dimissioni presentata dal Presidente della Regione Erik Lavevaz al Comité fédéral dell'Uv, l'ennesimo atto di un teatro dell'assurdo a cui, da quasi due anni, i valdostani devono assistere.

Un teatro iniziato ormai due anni fa quando il capogruppo unionista Aurelio Marguerettaz e l'assessore del PD Jean-Pierre Guichardaz hanno dichiarato che il programma di maggioranza, sottoscritto per avviare la legislatura, non era un totem e, proprio esponenti del gruppo UV con la sponda della Lega e il silenzio PD, facevano un grande ostruzionismo in Giunta e in Commissione, forti dell’apatia del Presidente Lavevaz.

Un Presidente che evidentemente fingeva di non cogliere il segnale dato con il voto alla legge anti-dpcm, che manifestava la finta opposizione della Lega, di non vedere gli importanti documenti importanti fermi da mesi/anni in Commissione, come ad esempio il Piano della Salute e del Benessere sociale, la roadmap fossil fuel free, il Piano Regionale dei Trasporti, il Piano triennale degli interventi sulla violenza di genere e la legge contro le discriminazioni. Si traccheggiava di bilancio in bilancio, passando tra le variazioni di bilancio, sempre in modo ambiguo.

La virata a destra era di fatto presente da molto tempo e lo si evince dal folle progetto di smantellamento della Sanità pubblica, dal totale abbandono delle persone e imprese più fragili, dalla mancanza di attenzione verso la scuola pubblica, dagli investimenti impossibili su Cime Bianche, dal costruendo ospedale sopra un’area Megalitica, dallo studio per treni a idrogeno mentre arrivavano i soldi dell’elettrificazione, per finire con la vergogna di affossare il referendum consultivo.

La maggioranza progressista non c’è più da 2 anni e l’aver tergiversato, non assolve Lavevaz che, dato il suo ruolo, non solo è il principale responsabile della situazione attuale. Anche le dimissioni annunciate e mai formalizzate in Consiglio regionale, sono una scenetta che ripetuta, alla lunga stanca. Non aver difeso il Programma di maggioranza non è responsabilità di pochi ma di tutta l’ambigua maggioranza Lavevaz: lo scaricabarile, l’additare una qualche pecora nera, non è veritiero e non è un bel gesto.