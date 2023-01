Almanach de jeudi 19 janvier saint Marius

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 19 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 20 gennaio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Domenica 22 gennaio

Chiesa Collegiata di Sant’Orso - ore 10.00

S. Messa

Lunedì 23 gennaio

Priorato - ore 9.30

Partecipazione incontro formazione del clero

Lunedì 23 - Mercoledì 25 gennaio

Roma

Riunione del Consiglio Episcopale Permanente CEI

Venerdì 27 gennaio

Aosta, Istituto don Bosco - ore 17.00

S. Messa

Venerdì 28 gennaio

ore 9.00-13.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Domenica 29 gennaio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Lunedì 30 gennaio

Aosta, Porta Pretoria - ore 8.00

Benedizione della Fiera di Sant’Orso

Chiesa Collegiata dei Santi Pietro e Orso - ore 18.00

S. Messa “degli Artigiani”

LE MESSAGER RICORDA saint Marius

La Chiesa celebra Santi Mario, Marta, Abaco e Audiface Martiri a Roma

San Mario, secondo la tradizione, morì martire con la moglie Marta e i figli Abaco e Audiface. Una Passio del VI secolo descrive Mario e i suoi famigliari come pellegrini persiani giunti a Roma per pregare sulle tombe dei martiri, probabilmente verso la fine del III secolo. Si trovarono però in mezzo alla persecuzione voluta da Diocleziano: sulla via Salaria aiutarono un prete romano a sepellire i corpi di 260 martiri, ma la loro opera non passò inosservata. Vennero, infatti, arrestati e quando fu chiesto loro di sacrificare agli dei pagani rifiutarono di rinnegare la propria fede. Per questo vennero condannati alla decapitazione e poi sepolti da una matrona in un possedimento agricolo chiamato "Buxus", oggi Boccea. L'esempio di chi aveva versato il sangue per la fede portò anche loro a donare la vita per il Vangelo.

Il sole sorge alle ore 8,07 e tramonta alle ore 17,12.

“La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con sé stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti”. (Papa Francesco)