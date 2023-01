Mariagrazia Vacchina confermata presidente del Circolo Valdostano della Stampa

Martedì 17 gennaio 2023, alle ore 19.00, si è riunito presso il Ristorante Intrecci (Via Binel 12, Aosta) il Consiglio Direttivo del Circolo Valdostano della Stampa-Cercle valdôtain de la Presse per l’esame delle problematiche statutarie propedeutiche all’Assemblea dei Soci, finalizzata, a partire dalle ore 20, nel corso della serata conviviale, all’approvazione del bilancio 2022 e all’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti per il prossimo triennio; alle ore 22.30, nel corso della prima riunione e sempre a termini di Statuto, il nuovo Consiglio Direttivo ha provveduto all’elezione di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere; in contemporanea hanno operato per la definizione interna dei ruoli i Collegi dei Probi Viri e dei Revisori dei Conti.

Previa approvazione unanime del bilancio 2022, con rigorosa osservanza statutaria per quanto concerne la quota di presenze giornalistiche e laiche, sempre con unanimità di consensi e previa votazione dell’Assemblea dei Soci (“massimo organo associativo”, come recita lo Statuto), l’esito è stato il seguente: Presidente Mariagrazia Vacchina, Vice Presidente Ornella Pizzoli, Segretaria Margherita Garzino, Tesoriere Massimo Bal, membri Consiglio direttivo Claire Bal, Giuseppe Cusumano, Elisabetta De Barberis Mainini, Cristina De La Pierre, Mariuccia Di Tommaso, Gianna Pignatelli; Presidente del Collegio dei Probi Viri Joseph Rivolin, Segretario Massimiliano Molino, membro Edy Yeuillaz; Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Alberto Jorioz, membri Marisa Belletti e Lorenzo Pasquariello.

l Circolo Valdostano della Stampa nasce nel 1982 (Presidente fondatore Giulio Dolchi, che designa per la votazione a succedergli Mariagrazia Vacchina; Vicepresidenti negli anni Filippo Bonfant, Ezio Bérad, Licurgo Pasquali, Guido Dondeynaz, Ornella Pizzoli).

La serata è stata anche occasione per la definizione dell’incontro conviviale di febbraio (martedì 14, Tavola rotonda su Banche, cittadini, operatori-Evoluzione di un sistema) e delle linee generali dell’annuale calendario di incontri, sia di specifico interesse giornalistico sia di valenza comunitaria, ruotante intorno alla valorizzazione di professionalità valdostane esemplari e/o all’apertura al confronto fuori Valle.