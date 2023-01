Valanga investe sciatori freerider esperti

Si è concluso da pochi minuti un intervento del Soccorso Alpino Valdostano su valanga, nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses (Gran san Bernardo). Il distacco ha coinvolto un gruppo di sciatori freerider che procedeva in fuoripista, a quota 2200 mt. Un componente del gruppo è stato sepolto dalla massa nevosa ed è stato estratto dai compagni. È stato portato in Pronto soccors.

“Si tratta di sciatori esperti – dice il Direttore del Soccorso Alpino Valdostano, Paolo Comune – bene attrezzati e bene equipaggiati. Dotati di apparecchiatura ARTVA sono stati in grado di attivare immediatamente le procedure di autosoccorso, individuando il compagno sotto la neve ed estraendolo in tempi brevi, allertando la centrale di soccorso. L’esito e la conduzione di questo evento portano ancora una volta a sottolineare quanto siano importanti, oltre all’esperienza e alla preparazione, anche la dimestichezza nell’impiego delle apparecchiature di autosoccorso che devono essere sempre presenti e in piena efficienza”.

“Naturalmente – prosegue Paolo Comune – la capacità di autosoccorso non prescinde dalla corretta valutazione dei rischi, soprattutto in zone e in periodi in cui il bollettino valanghe, che deve sempre essere consultato, riporti indici di pericolosità da tenere in debita considerazione. Nello specifico, nella giornata odierna e nel periodo in generale, è fondamentale pianificare gli itinerari con la massima attenzione e prudenza possibili”