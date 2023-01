La Settimana della legalità e della cittadinanza Grand Combin

Numerose iniziative saranno proposte alle alunne e agli alunni in orario scolastico con la collaborazione di Enti e Associazioni del territorio e dei referenti del Tavolo tecnico permanente sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità coordinato dall’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate in sinergia con i firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare, promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta.



Nel dettaglio, da lunedì 23 prenderanno avvio attività laboratoriali sul tema della tutela del territorio e salvaguardia dell’ambiente, nel corso delle quali saranno trattati argomenti come: i cambiamenti climatici, l’utilizzo del kit sulle energie rinnovabili, gli interventi sulla riparazione, riuso e riciclo degli oggetti, la salvaguardia degli animali; inoltre saranno trattati temi quali l’educazione alimentare, le dipendenze e le conseguenze in tema di sicurezza stradale, il primo soccorso e le attività di protezione civile, la conoscenza di sé e gli stili relazionali.

Grande valore verrà dato ai macro temi della legalità e della cittadinanza, approfondendo concetti chiave in tema di bullismo, violenza domestica, mafia, shoah e valorizzando gli aspetti socio-culturali che caratterizzano la tradizione folkloristica locale.

Avranno luogo, inoltre, iniziative aperte al pubblico come riportato nella locandina allegata.



“L’iniziativa rappresenta un costruttivo percorso di cittadinanza attiva in cui i giovanissimi hanno la possibilità di tradurre il proprio impegno in azione concreta – sottolinea l’Assessore Luciano Caveri. Occorre coltivare nelle nuove generazioni il senso del bene comune come obiettivo da perseguire nelle comunità di appartenenza”.