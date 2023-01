L’Assessore Luciano Caveri, ha illustrato, questa mattina, nella sala M. Ida Viglino di Palazzo regionale, insieme alla Sovraintendente agli studi, Marina Fey, e al regista Daniele Mantione, il progetto Civilisation valdôtaine dans les écoles, rivolto alle scuole secondarie di primo grado.

Si tratta di un progetto finalizzato a trasmettere agli alunni le nozioni e i saperi fondamentali della storia valdostana, attraverso la realizzazione di dodici video che avranno l’obiettivo di trasportare gli studenti in un lungo viaggio alla scoperta dei caratteri fondanti e fondamentali che caratterizzano la nostra Regione.

L’Assessore sottolinea che i dodici video, in lingua francese, suddivisi in quattro macro aree “Storia antica”, “Storia medievale”, “Storia moderna” e “Storia contemporanea”, “permetteranno di catturare l’attenzione e l’interesse degli alunni proprio grazie a un nuovo linguaggio audiovisivo che i giovani utilizzano quotidianamente attraverso le nuove tecnologie, arricchito da animazioni/illustrazioni, che avranno il compito di descrivere gli eventi trattati, accompagnati da una voce narrante e da una colonna sonora.”

Da sn: la Sovraintendente agli studi, Marina Fey, l'assessore Luciano Caveri, il regista Daniele Mantione

“Si tratta di uno strumento utile, da usare anche in un’ottica interdisciplinare, per sviluppare ed approfondire contenuti legati al nostro patrimonio storico e culturale, precisa la Sovraintendente, anche in vista del colloquio dell’esame di stato del primo ciclo, che prevede una particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline”.

Infine, il regista Mantione evidenzia che “tra i punti di forza del progetto c’è quello dell’importanza delle fonti, in quanto si è trattato di un vero e proprio lavoro di ricerca, articolato su più anni, che ha portato alla raccolta di documenti autentici, particolarmente significativi per i ragazzi, ma anche per un pubblico adulto.”

All’incontro erano presenti circa ottanta alunni delle istituzioni scolastiche “Luigi Einaudi” e “San Francesco” di Aosta, accompagnati dai loro docenti, che hanno dimostrato interesse per l’iniziativa proposta.

I primi video sono già consultabili sul sito Webécole al seguente indirizzo: https://scuole.vda.it/index.<wbr></wbr>php/civilisation-valdotaine-<wbr></wbr>dans-les-ecoles