Il problema delle malattie che colpiscono le viti valdostane si fa ogni anno più pressante e, alla luce di questo, il Consorzio Vini Valle d'Aosta ritiene necessario informare vignerons, agricoltori e appassionati, di quali siano le più aggressive e diffuse. In questi termini il Consorzio ha deciso di organizzare un convegno che riguarda una delle più temibili di esse, la flavescenza dorata, intitolato: "Flavescenza dorata: come difendersi" Per chi non lo sapesse la malattia in questione è una fitoplasmosi appartenente al gruppo dei giallumi della vite, il suo nome viene attribuito dalla colorazione gialla dorata che assumono le foglie, i tralci ed i grappoli di vitigni a bacca bianca colpiti.

Il parassita causale della malattia è un fitoplasma che si innesta nei tessuti floematici dell'ospite e ne provoca il blocco della linfa elaborata, inducendo uno squilibrio della attività fisiologiche dalla pianta portandola lentamente alla morte.

Il tema di questa malattia, sempre più presente in Valle d'Aosta, verrà relazionato dall’entomologo ambientale il Prof. Carlo Duso dell'Università di Padova, tra i massimi esperti del settore cha farà un’introduzione sulla natura, il comportamento della flavescenza dorata e analizzerà le possibilità di difesa.

La conferenza è prevista per sabato 21 gennaio alle ore 8.30 ad Aymavilles presso il salone principale della Grandze adiacente alla sede ufficiale del Consorzio.