Le Donne che muovono le montagne

"Le donne muovono le montagne. Guardare non è vedere". L'evento di celebrazione della Giornata internazionale della Montagna 2022, che avrebbe dovuto tenersi lo scorso 13 dicembre, poi annullato, sarà recuperato giovedì 19 gennaio, alle 10.30, nella sala verticale del Pavillon della funivia Skyway Monte Bianco, a Courmayeur.

Protagoniste della mattinata saranno sei donne che hanno contribuito a scrivere la sotira della Valle d'Aosta: Eugénie Martinet detta Ninì, Una Cameron, Maria Ida Viglino, Ida Désandré, Aurora Vuillerminaz e Anaïs Ronc Desaymonet. Grazie alla collaborazione dell'Istituto storico e della resistenza della società contemporanea in Valle d'Aosta, ognuna di loro sarà raccontata al pubblico attraverso cenni storico-biografici, immagini evocative e poesie di autori internazionali recitate dagli attori della compagnia teatrale Replicante teatro, Andrea Damarco e Alexine Dayné.

Alla narrazione si alterneranno delle riflessioni di Marina Fey, sovraintendente agli studi della Regione Valle d'Aosta, Ornella Badéry, presidente dell'associazione Forte di Bard, e Daniela Bernini, archivista ricercatrice. Modera l'incontro l'assessore regionale all'Istruzione Luciano Caveri.

"Sarà l'occasione - dice - per ritrovarci in un luogo emblematico del territorio montano e per ricordare i contributi che le donne hanno apportato alle zone di montagna". E spiega: "Le donne svolgono un ruolo chiave nel mondo, quali soggetti attivi dello sviluppo sociale ed economico dei territori montani, e sono spesso promotrici di cambiamenti storici".

L'evento è gratuito e aperto al pubblico, con prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail montagna@regione.vda.it, fino al raggiungimento dei posti disponibili.