Grande e convinta affermazione di The new world reportage sull'emigrazione valdostana nel mondo

Grande partecipazione di pubblico e consenso della critica all'iniziatica dell'Union de la Presse Francophone -sezione valdostana-, del Comité des Traditions Valdôtaines edel la Fondazione Chanoux che giovedì scorso hanno presentato in anteprima il reportage The new world (45', 2023) sull'emigrazione valdostana nel mondo.

E' stato un viaggio alla scoperta della Society of New York (società di mutuo soccorso) a Manhattan, del cimitero dei Valdostani nel Queens, dell'incontro con la figlia dell'ultimo Presidente della Società, Doris Berthod, e dell’incredibile percorso di Marino Jeantet, titolare di un importante ristorante nel quartiere Corona (New York), il quale contribuirà con la sua azione da “Civic leader” alla carriera politica di Mario Cuomo, tre volte governatore dello Stato di New York e membro influente del Partito Democratico Americano negli anni ‘80. Questa ricostruzione storica è stata resa possibile grazie in particolare agli archivi e alle testimonianze dei discendenti di Marino Jeantet.

E per concludere un ritratto di Elisa Zanetti, simbolo della nuova generazione di migranti, ragazza di 29 anni che ha lasciato Saint-Pierre per stabilirsi a Philadelphia

La produzione ha permesso a 4 giovani valdostani di prendere parte al reportage dopo una prova di selezione alla quale si erano presentati 57 candidati.

Valentina Pietroni è stata, dopo la selezione, la narratrice privilegiata del reportage negli USA mentre Alessandro Bionaz e Matteo Raco hanno partecipato alla post-produzione e Nadège Griseri ha curato la traduzione dei dialoghi dall'inglese al francese.

Famiglia Jeantet (discendenti di Marino Jeantet) a Nanuet (New-York)

L'ideazione, la scrittura e la produzione del reportage sono di Joseph Péaquin, regista e Presidente dell'UPF Union de la Presse Francophone – sezione valdostana – sulla base di una ricerca condotta da Alessandro Celi, Presidente del Comité des Traditions Valdôtaines, nell'ambito del progetto “La Memoria dell'Emigrazione” con la partecipazione di Enrico Tognan, Segretario del Comité e Joseph Péaquin.

Per la coproduzione del progetto Marco Gheller e Patrick Perrier, rispettivamente Presidente e Segretario Generale della Fondazione Chanoux, Michela Ceccarelli, responsabile del progetto Emigrations 2.0 e Consulente Scientifico della Fondazione Chanoux.

Da sn: Michela Ceccarelli, Valentina Pietroni, Joseph Péaquin