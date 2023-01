Stati Generali Mondo del Lavoro della Montagna

L’evento riconferma Courmayeur come sede di due giorni di confronto e dibattito sul mondo del lavoro, in particolar modo in montagna. Tra i numerosi relatori che parteciperanno ai lavori degli Stati Generali: Roberto Rota, Sindaco di Courmayeur, Cesare Damiano, già Ministro del Lavoro, Francesco Turcato, Presidente Confindustria Valle d’Aosta, Daniele Barbone, Founder ImprontaZero e BPSEC, Ezio Marlier, Presidente UVGAM - Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, Luigi Fosson, Presidente Associazione degli Albergatori Valle d’Aosta, Ivana Vaccari, giornalista e Marco Confortola, alpinista.

Gli Stati Generali Mondo del Lavoro ogni mese organizzano almeno un evento che può svolgersi da 1 ai 3 giorni suddiviso in meeting al mattino e meeting al pomeriggio che possono svolgersi online e/o in presenza utili nel far confrontare gli Stakeholders di uno specifico settore lavorativo.

Attualmente vengono svolti gli Stati Generali Mondo del Lavoro del:

Montagna, Innovazione, Mare, Architettura e Design, Cultura, Turismo, Sport, Italia, Cyber Security, Agrifood, Cinema,

Inoltre durante l’anno organizziamo importanti eventi ed iniziative che coinvolgono i nostri partner.

Durante i meeting degli Stati Generali Mondo Lavoro si mettono a confronto tutti gli stakeholder di questo settore del lavoro facendo effettuare loro un breve speech di 15 minuti ciascuno, ognuno per il proprio settore di competenza relativo al topic di riferimento inerente al meeting.