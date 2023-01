“CAMPUS” Progetto di “Servizio civile” all’Istituto Salesiano don Bosco di Chatillon

Anche quest’anno i Salesiani hanno avuto l’approvazione di vari progetti

afferenti al Servizio civile. In particolare a Chatillon sarà attivato il progetto

“CAMPUS” rivolto all’educazione, all’accompagnamento dei ragazzi/giovani

nell’ambito della Scuola Media e dell’Istituto Professionale (meccanica e

falegnameria): gioco, assistenza mensa-gioco-studio, doposcuola, momenti

formativi.

Queste attività si svolgono, in alternanza, sia in mattinata che nel

pomeriggio, ed anche dopo le 17,30 per i ragazzi-convittori. L’orario di servizio

è concordato in base ad eventuali impegni del volontario/a.

Il Servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di esperienza

formativa e di crescita personale e professionale per i giovani attraverso lo stile

educativo e la pedagogia di don Bosco.

E’ rivolto a tutti i giovani, uomini e donne dai 18 ai 28 anni.

I posti a disposizione per questo progetto sono 3.

Il progetto ha una durata di 12 mesi per un monte ore annuale di 1145 ore

(compresa formazione specifica e generale, tutoraggio e accompagnamento al

mercato del lavoro).

Flessibilità dell’orario di servizio su 5 giorni settimanali.

Al termine sarà rilasciato da un Ente di Formazione Accreditato un Attestato

specifico sulle competenze acquisite.

Ai volontari spetta un rimborso di € 444,30 mensili.

Le candidature possono essere presentate esclusivamente on line sulla

piattaforma DOL al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/

tramite identità digitale Spid (Sistema di Identità Digitale). Per richiedere e

ottenere le credenziali occorre collegarsi al sito: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Tutte le informazioni e la modulistica per la compilazione della domanda sono

reperibili sul sito della Pastorale Giovanile Salesiana-Piemonte e Valle d’Aosta:

https://pgdonbosco.it/serviziocivile2023/

Se sei interessato/a telefona alla segreteria scolastica (0166/ 560111)

chiedendo di parlare con il direttore don Vincenzo Caccia.