ÉVANGILE DE DIMANCHE: EN JÉSUS CHRIST, CHAQUE PERSONNE A DU PRIX

Après l'épiphanie et le baptême du Seigneur qui concluent le temps de Noël, le prophète Isaïe, Jean le Baptiste et saint Paul nous introduisent dans un long itinéraire spirituel du temps ordinaire. Les trois points qui ont attiré mon attention sur les lectures de ce dimanche, sont les suivants:

1. Chaque personne a du prix aux yeux de Dieu (première lecture).

2. L'Agneau de Dieu paie notre dette (l'Évangile).

3. Appelé à être lumière des nations

(deuxième lecture).

1. TU AS DU PRIX AUX YEUX DE DIEU.

Voici les paroles du prophète Isaïe qui nous remplissent de joie et d'espérance: "Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force".

S'il est vrai que le prophète Isaïe parle de la vocation et de la mission du peuple d'Israël personnifié en un serviteur fidèle et souffrant, chacun de nous y trouve une place. Dieu dit à chacun de nous: Tu es mon serviteur bien aimé. Peu importe ta condition, ta misère corporelle et spirituelle, je t'aime tel que tu es. Tu as du prix envers moi. Tu n'existes pas par hasard ou par nécessité. Tu es le fruit de mes entrailles. Je t'ai destiné à une mission qui dépasse les confins de ton individualité.

"C'est trop peu que tu sois mon serviteur", il y a quelque chose de plus. Tu es un don appelé à se donner pour libérer tes frères et soeurs des ténèbres. Ne crains pas, je t'es créé, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi"(Is43,1-3). Devant cette tendresse de notre Dieu, tout homme devrait répondre comme le psalmiste: "Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.

Mon Dieu, voilà ce que j'aime: ta loi me tiens aux entrailles"(Ps39).

Cette lecture du prophète Isaïe annonce le vrai serviteur qui souffre et meurt pour nous. Par son obéissance, il répond à son Père qui ne veut ni holocauste, ni victime: "Voici, je viens".Oui frères et soeurs, nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Nous avons été rachetés à un prix sans mesure, celui de l'Agneau sans tâche, immolé pour nous. C'est pourquoi, selon Hans Urs Von Balthasar, il faut espérer pour tous, car chacun a du prix envers le Seigneur.

2. VOICI L'AGNEAU DE DIEU.

Lors du baptême du Seigneur, Jean Baptiste voit Jésus et le nomme ouvertement l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde". Pourquoi il n'a pas dit, "voici le veau de Dieu"? Le veau d'or nous rappelle déjà l'idole fabriqué sous l'ordre d'Aaron, pour substituer le culte rendu au vrai Dieu quand Moïse était au mont Sinaï pour y recevoir la loi Ex32,1-14.

Jean Baptiste ne dit pas non plus "voici le bouc émissaire", qui portait les péchés du peuple juif pour mourir dans le désert, lors du jour de Jom kippur Lev16,20-22. Cette préférence de l'Agneau de Dieu n'est pas sans référence. Dieu envoit un bélier pour l'holocauste à la place d'Isaac sur le mont Moriah, Gn22,1-14.

Le sang de l'agneau de l'Exode distinguait les portes des égyptiens de celles des israélites dans l'oeuvre grandiose de la libération du peuple de Dieu de sa captivité. Jésus est nommé par Jean Baptiste l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, car son sang nous libère de notre captivité intérieure. Pourquoi Jean Baptiste parle au singulier le péché du monde, alors que nous sommes assaillis de toute part de nombreux péchés? L'exultet du samedi saint répond à cette problématique d'une manière claire.

Nous lisons:"C'est lui qui a remis pour nous au Père éternel le prix de la dette par Adam. C'est lui qui répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché".

Ce péché du monde au singulier qui est la cause des autres péchés est le péché d'orgueil. L'orgueilleux est aussi envieux envers Dieu, car il veut usurper la place qui ne lui appartient pas. Jésus est l'Agneau de Dieu qui abat ce péché du monde non par la logique de l'équilibre de force, mais par la voie de l'humilité et de l'humiliation. Jésus paie pour nous une dette d'un grand prix, qui, selon la rigueur de la justice divine, nous conduirait à la condamnation.

Jésus est l'Agneau véritable dont le sang consacre les portes du coeur des croyants. Saint Augustin écrit dans son livre "Introduction à la doctrine de la grâce", ce qui suit: "Le salut est un don de Dieu. C'est Dieu qui pardonne nos péchés, c'est Lui qui nous donne la foi, c'est Lui qui nous donne la persévérance.

Puisque nous n'avons accompli rien de bon avant, afin de mériter de tels dons,(...) le bénéfice nous a été offert gratuitement. De notre part, nous n'avons rien mérité précédemment, sinon que de devoir être condamnés. Dieu, au contraire, nous a sauvés dans le bain de la régénération, non par notre justice, mais par sa miséricorde". L'Agneau de Dieu est cette miséricorde du Père incarnée.

3. LA FOI ET LA MISSION.

Dans le témoignage de Jean Baptiste, vient deux fois le Verbe "connaître". D'abord, il dit: "Et moi, je ne le connaissait pas; mais, si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Istaël". Ensuite, il déclara: "J'ai vu descendre sur lui une colombe et j'ai cru que celui-ci est le fils de Dieu. Il n'y a pas souvent de rapport de connexion entre connaître, voir, croire et témoigner. On peut connaître sans croire, on peut voir sans croire ou croire sans voir et sans connaître.

En outre, on ne peut pas croire sans rendre témoignage. Pierre et Paul avec la foi en la résurrection du Christ d'entre les morts, ne peuvent plus se taire devant la puissance du conseil des pharisiens et la puissance romaine. Jean Baptiste ne connaissait pas encore que Jésus était le Messie, mais l'événement qui se produit lors du baptême de Jésus le conduit à croire et à attester que celui-ci est le Fils de Dieu.

Saint Paul se reconnaît qu'il a du prix envers le Seigneur, car c'est par la volonté de Dieu qu'il a été choisi pour être apôtre du Christ Jésus. En lui, cette parole de Dieu dans la bouche d'Isaïe se fait réalité:"Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Saint Paul, apôtre des périphéries et Sosthène rendent témoignage à la communauté de Corinthe que Jésus est source de paix, de grâce et tout bien. En Jésus Christ, nous sommes tous appelés à la sainteté.

4. PRIÈRE

Accorde-nous oh Père très bon la grâce de correspondre à la dignité que tu nous as données depuis la création du monde.

Devant la puissance de l'argent et les autres idoles de notre monde crépusculaire, la dignité humaine qui vaut plus que l'or est baffouée. Donne-nous Seigneur, nous te supplions, la paix qui vient de toi.

Nous t'offrons toutes les personnes de notre temps victimes du mépris, pour que ta tendresse les couvre et qu'elles ne cessent de chanter: " Oui j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force". Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans ton coeur et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.