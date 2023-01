Almanach de dimanche 15 janvier saint Paul hermite

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 15 gennaio

Torino, Cattedrale - ore 15.00

Ordinazione episcopale di Mons. Alessandro Giraudo

Vescovo Ausiliare di Torino

Lunedì 16 gennaio

Pianezza - ore 9.30-16.00

Riunione della Conferenza Episcopale Piemontese

Martedì 17 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 18 gennaio

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per l’unità dei Cristiani

Giovedì 19 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 20 gennaio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Domenica 22 gennaio

Chiesa Collegiata di Sant’Orso - ore 10.00

S. Messa

Lunedì 23 gennaio

Priorato - ore 9.30

Partecipazione incontro formazione del clero

Lunedì 23 - Mercoledì 25 gennaio

Roma

Riunione del Consiglio Episcopale Permanente CEI

Venerdì 27 gennaio

Aosta, Istituto don Bosco - ore 17.00

S. Messa

Venerdì 28 gennaio

ore 9.00-13.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Domenica 29 gennaio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Lunedì 30 gennaio

Aosta, Porta Pretoria - ore 8.00

Benedizione della Fiera di Sant’Orso

Chiesa Collegiata dei Santi Pietro e Orso - ore 18.00

S. Messa “degli Artigiani”

LE MESSAGER RICORDA saint Paul hermite

La Chiesa celebra San Mauro Monaco

Leggendo tra le righe della vita di san Mauro si coglie l'importanza ancora attuale di offrire alle nuove generazioni “buone strade” su cui crescere grazie a testimoni significativi. La tradizione, infatti, lo vuole figlio di un patrizio romano che lo affidò a san Benedetto a Subiaco per l'educazione. Con Mauro, si narra, c'era anche Placido, un amico figlio di un altro patrizio. Sono pochi i dati biografici certi di Mauro, ma probabilmente quando Benedetto lasciò Subiaco il suo discepolo, esemplare nella preghiera e nella fedeltà al Vangelo, vi rimase come abate. Poi le sue tracce si ritrovano sulla Loira, dove alcuni toponimi farebbero pensare a un passaggio di Mauro.

Il sole sorge alle ore 8,07 e tramonta alle ore 17,12.

“La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con sé stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti”. (Papa Francesco)