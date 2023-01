Soccorso alpino impegnato per far rientrare due scialpinisti in difficoltà

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano in corso per due scialpinisti in difficoltà in fase di rientro nella zona del colle Pinter (Gressoney). Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino Valdostano (stazione SAV di Gressoney) è partita via terra per raggiungerli. Una seconda squadra è pronta a fornire supporto, se necessario. I due scialpinisti riferiscono di essere in buone condizioni fisiche ma di non essere in grado di percorrere la via del rientro in sicurezza.