Pont-Saint-Martin: I consiglieri comunali si tagliano indennità e gettoni

L’Amministrazione Comunale proprio per il momento di difficoltà economica generale ha deciso di fare la propria parte e di ridursi del 10% l’indennità di funzione e dei gettoni di presenza. "L’impegno dell’Amministrazione Comunale - hanno rimarcato il sindaco Marco Sucquet ed il vice sindaco Fabio Badery - è stato quello di porre attenzione al contenimento della spesa, al fine di ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi sopraesposto, dare comunque spazio agli investimenti e mantenere inalterati i servizi resi. Mentre dal lato delle entrate ha ridotto alcune agevolazioni applicate sul lato della tassazione".

I documenti contabili sono caratterizzati dall’aumento dei costi delle utenze (energia elettrica e riscaldamento su tutte) che, nel caso di un Comune come Pont-Saint-Martin sede di istituzioni scolastiche e con numerosi edifici al servizio della popolazione (ed es. palestre), sono un elemento di prima importanza. Inoltre, il bilancio ha tenuto conto anche della dinamica in forte aumento di tutti i beni e servizi e delle spese in genere tenuto conto dell’inflazione e degli adeguamenti contrattuali.

Passando al dettaglio il bilancio di previsione al netto delle partite di giro e delle partite in conto terzi pareggia a 7.605.000 euro nel 2023, 5.420.000 euro nel 2024 e 5.073.000.

In particolare per l’anno 2023 sono stanziati in bilancio 5.165.000 in spese correnti e 2.400.000 in spese in conto capitale (investimenti).

Tra gli investimenti per l’anno 2023 spiccano la pista ciclabile, il parco della lettura e giardino interno di villa Michetti ed investimenti nell’ambito dell’efficientamento energetico con la sostituzione di lampade al servizio dell’Auditorium Comunale, investimenti nell’acquedotto ed in particolare della tubazione e del valvolame della vasca cd ex Enel in via Gressoney, la realizzazione della sede distaccata del Conservatoire de la Vallée d’Aoste e SFOM.

Provengono dal PNRR fondi per complessivi 175.000 così destinati: euro 50.000 euro per l’aggiudicazione di due bandi connessi alla digitalizzazzione (identità digitale – App Io ; Agenda Digitale PA 2026 per il passaggio al cloud), circa 100.000 euro nel primo biennio per investimenti tesi all’efficientamento energetico e 25.000 per progettazioni tecniche per successivi investimenti in efficientamento energetico sul Palazzetto dello Sport.

In sede di DUP inoltre sono stati evidenziati altri importanti investimenti programmati nel periodo 2023 -2025 che saranno finanziati con fondi propri, che si renderanno disponibili solo nel corso dell’anno con l’approvazione del rendiconto consuntivo, e con fondi provenienti dall’Amministrazione, Regionale o europei cui l’Amministrazione partecipando a bandi o altro. Non è invece intenzione dell’Amministrazione Comunale accendere nuovi mutui.

Tra gli investimenti programmati nel periodo 2023-2025 figurano: il proseguimento della valorizzazione del castello dei Signori di Pont-Saint-Martin (II intervento di recupero), la realizzazione di nuovi marciapiedi tra la rotonda per la Valle di Gressoney e la rotonda dell’Area industriale, la realizzazione della mensa a servizio della scuola secondario di primo grado Carlo Viola, lavori di efficientamento energetico e di riqualificazione pubblica, il rifacimento teso all’efficientamento energetico della centrale termica Baraing.

Nell’anno 2024 l’Amministrazione Comunale rimborserà l’ultima rata dell’unico mutuo presente (contratto nelle legislature precedenti per lavori di edilizia scolastica) e pertanto nel 2025 non vi sarà alcun finanziamento a carico delle finanze comunali.

"Complessivamente pur nelle difficoltà del momento con dinamiche in aumento dei prezzi inedite ed importanti il bilancio di previsione per il periodo 2023-2025 ed il DUP - assicurano sindaco e vicesindaco - garantiscono i servizi, pongono attenzione alla gestione della spesa e confermato un importante piano di investimenti".

Il sindaco a nome dell'Amministrazione Comunale ha ricordato e ringraziato tutti i dipendenti comunali ed il Segretario Comunale che li sovraintende e coordina.

L’approvazione di un documento complesso e complicato come il bilancio di previsione ed i suoi allegati nei primissimi giorni dell’anno contro un termine di legge previsto per il 30 aprile 2023 è stato reso possibile solo all’elevata dedizione, all’impegno ed al sacrificio di tutti loro. Lo sforzo per l’approvazione già ora del bilancio di previsione permette al Comune di avviare da subito la propria azione senza passare dall’esercizio provvisorio.